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媽媽不愛我

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

媽媽談及十歲女兒時，禁不住淚盈於睫。獨生女兒是她的心肝寶貝，是她的快樂泉源，萬萬也料不到女兒會令她心如刀割。

女兒怒睥著她的眼神充滿敵意，一點兒也感受不到那份母女情誼。媽媽如此深愛著她，小姑娘又怎會將媽媽視為敵人？

媽媽處處關懷她，做每件事、說每句話，都是為了她好，但女兒卻毫不領情，不停撇嘴反駁，吐盡讓媽媽傷心的惡言。

媽媽不求什麼，只期望女兒能愛她、尊重她，但為何這會變得愈來愈難？女兒愈長大，跟媽媽的距離就愈遠，令她心痛如絞。

「媽媽愛我？怎可能？」小姑娘噴笑。

女兒眼中的媽媽竟會是如此出人意表，她形容媽媽為暴君，只有她說的是對的，爸爸和她都被迫什麼都要依媽媽的。媽媽極之野蠻，從來不肯聽他們的任何意見。令她非常氣憤的，是媽媽對流行文化一竅不通，卻又處處要管她。比如是她正忙於用電腦剪輯短片，媽媽就罵她在浪費時間玩遊戲，天呀！她是在忙於做project，那份是功課呀。

小姑娘強調：「難道一句『為了妳好』，媽媽就可以為所欲為，不講道理了嗎？」

媽媽深愛女兒，但對方卻絲毫感受不到，那是失敗。要扭轉劣勢，化危為機，母女的溝通方式需要來個大革新。媽媽是成年人，就先由她來改變吧。

媽媽要尊重女兒已不再是小孩了，該嘗試靜心多聆聽、少批評。媽媽要戒除揪出女兒缺點的習慣，嘗試欣賞她的優點、多鼓勵她發揮強項吧！有時跟女兒深情擁抱，必定勝過滔滔的教訓呢。

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