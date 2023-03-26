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收兵

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

先前讀著香港經濟日報網上平台TOPick，一篇談及香港「兵役制」的詳盡圖解，我禁不住捧腹笑彎了腰，內容實在是太傳神了。

不少女生即使是對男生一丁點兒興趣也沒有，卻仍會不時送秋波，一副欲拒還迎的模樣，目的只有一個──收兵！兵，收得越多，女生越有體面。然而，有人願打、有人願挨，當兵既是百分百自願的事情，願者上鉤嘛，男生打死也無悔呢！

哨兵：其功能乃人肉鬧鐘，尤其是喜愛賴床的女生，最為需要。我就曾經目睹過，有男生24小時不斷地開啟視像功能，就是要全天候看守著女生的動態，提醒對方何時起床、何時上學等。

伙頭兵：不明所以，這個年頭，幾乎所有男生都諳烹飪術，女生卻大多是十指不沾陽春水的，只要稍微嗲聲叫：「肚子餓！」伙頭兵便會一枝箭奔進廚房裡左炒右烹，有時還會給女生驚喜，親自做愛心馬卡龍。

後勤兵：其功用乃幫女士修電腦、做功課；我曾親眼目睹有男生在大學交功課期間眼袋發黑、疲倦之極。我問他：「你的報告還沒交出？」他沒好氣的回答：「她的那份都還沒做完呢！」

水兵：其功能為人肉提款機。不少媽咪曾投訴，不明白為何自己孩子會買兩部新型號手機、經常吃法國餐、日本菜，還會買名牌包包呢，錢亂花得厲害。

運輸兵和醫護兵：其功能有機會重疊，都是擔任「柴可夫（司機）」接接送送、陪看醫生之類。

我跑去揶揄年輕人：「喂！你現在是什麼兵？」他揚眉回答：「我是逃兵！怕怕了，以後『走得快、好世界（趕快離開）』。」

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