我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

香港摺疊

〈太平山下〉魯秋琴
維多利亞車站鐘樓。(圖：作者魯秋琴提供)
維多利亞車站鐘樓。(圖：作者魯秋琴提供)

從飛機上向下望，香港是一個個摺疊有致的樓層所組合成的都會，海灣繞著香港，從一世紀走向另一個。

潔如是我多年好友，同樣住在加州，一南一北，但是，我們的交集在香港，她的姨媽成了我的乾媽，姨父成了我的乾爹；以此類推，我在香港多了一個家，阿坤成了我的乾姊，老金成了我的乾姊夫，還有兩位乾弟，而潔如和我在一起，聊的都是香港。

1月底，接到阿坤的來訊，「媽媽去世了，尚在舊曆新年期，一切從簡」，平淡中透著無限哀傷。死訊震撼了我和潔如，決定赴香港，在不打擾她的情形下參加告別式。

分別從南北加出發，找到一個彌敦道上的旅館，放下行李，走入香港的日常，在攤子上找水果和小吃，自得其樂地抱著魚蛋、鳳梨和蓮霧，送走了夕陽，隨著萬家燈火回到旅館，夜半醒來，我想起「蘇絲黃的世界」，也想起「傾城之戀」。

我們像兩隻螢火蟲帶著一點點光和熱，打斷了肅穆的哀思。老金和阿坤訝異地招呼著我們：「怎麼不通知一聲？」接著開始安排接下來的行程，終止了我們的探險和遊蕩，螢火蟲被呵護著邁向另一段旅程。

含著淚送走90多歲的乾媽，在子孫的懷念中，昇華成一個刻骨銘心的印記。她走過跌宕起伏的香港，見證了從英國王冠上卸下的明珠，躍上世界金融的舞台。乾媽留下了一個錦囊，牽繫多年不見面的三姊妹，讓我們在告別至親的傷慟中相聚相依。

併肩走向尖沙咀，昔日的風華依舊，新世界酒店遺址上建起嶄新的K11musea，沿著海濱走向碼頭，燦爛的「星光大道」呼應著太空館和(M+)文化中心，歷史在香港不會迷路，總有那些路標留在原地。半島酒店伴著1881heritage，喚起百年前的如煙往事；從典雅的維多利亞火車站鐘樓俯瞰，天星小輪悠悠滑過忽胖忽瘦的港灣；放眼望去，香港的中環、灣仔和銅鑼灣盡收眼底，都是那麼熟悉而陌生，像在一個花團錦簇的園地中看見新生命的躍起，欣欣向榮的枝葉順著摺疊有致的架構不斷伸展。

30多年前，我們頂著8號風球渡海去中環，穿梭在五光十色的都會，僅管壯士豪情早已隨風而去，我們依然能夠在彼此的記憶中拼湊出那些泛黃的照片。

跟著老金走入尖沙咀的茶樓，豐富的蝦仁餛飩當仁不讓地跳進了胃裡，一陣滿足感揭開了晨光。頂著2月的寒風去飲下午茶，卻發現那盞茶是伴著精緻的廣式點心，輝映著港灣的風光， 彷彿走進了一幅賞心悅目的雷諾瓦名畫，只是換了布景。

在飲饌寶典中，香港是個大熔爐，上海會館中貯存著本幫菜的風味，寧波會館卻擺上早春的江南氣息，酥脆的腐皮中裹著鮮蝦，老金細數典故，我們埋首把層層鄉情捲入舌尖，差點忘了身在何處。

臨行，刻意去美孚新邨大啖海鮮，出了門才發現荔枝角公園正在對面，清代留下的兩尊大砲依然等著我去尋幽探勝。

時間，像螢火蟲前面的那一點光，不遠不近地催促著，短短幾天的行程，我們送走了乾媽，卻與久違的親友攜手並進。萬分無奈地畫上句號之時，仍將把未完成的篇幅摺疊進行李中，乘著大鳥在夕陽中徐徐返航。

香港 旅館 加州

上一則

台灣前進紐約獨立漫畫節 新生代創作展現活力

下一則

寂寞的雪

延伸閱讀

李金生：世報擁有最多讀者 扮演重要角色

李金生：世報擁有最多讀者 扮演重要角色
不藏了 蕭敬騰36歲生日「幹大事」 宣布合體香港天后

不藏了 蕭敬騰36歲生日「幹大事」 宣布合體香港天后
韓流凶猛…香港看演唱會票價3300美元 英國要花半月房租

韓流凶猛…香港看演唱會票價3300美元 英國要花半月房租
全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

熱門新聞

溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。(圖：富藝斯提供)

溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣

2023-03-16 01:53

成大宿舍伙食（上）

2023-03-15 03:00
艾塞克斯伯爵。William Sager（1554-1633）畫作。 （薛維．圖片提供）

江山美人

2023-03-15 02:02

病中偶感

2023-03-17 02:00

那一刻我熱淚盈眶

2023-03-19 02:00

新加坡之旅

2023-03-20 02:00

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照