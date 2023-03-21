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超級恐怖的父母

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

網上流傳在巴士上的一段短片，一對帶著兩個孩子的夫婦大放厥詞，聽得人氣憤難平。

香港真的很多自閉症！」（指著天橋上一群拍攝兔年特別版巴士的巴士迷；筆者實在於心不忍，難以照該夫婦的原話照錄，以下提及該字眼的，均以xxx代替。）「嘩！全部都是xxx啦……！你看看，全部都是四眼的……超級恐怖！」

「對不起，你朋友的孩子喜歡飛機，一定是xxx，xxx是喜歡巴士、港鐵的……都不明白，我上網找過，網上面沒說如何啊！」

「xxx……無愛心、無同理心囉！」

這對夫婦你一言、我一句狠批人家自閉症時，身邊自己的孩子說：「不知為什麼，我第一次見到巴士，我就好喜歡啦！」

這對極品夫婦真齊心，旋即合力阻止兒子：「你別說啦，你沉迷巴士，就會變自閉症啦！」「別再說啦，我不讓你喜歡啊！」「你別這樣呀，我打x你喔！」媽媽隨口吐出了粗話，爸爸則跟她婦唱夫隨，極為合拍。

我氣得怒不可遏！這對夫婦正好是沒愛心、沒同理心的佼佼者，以極度偏激的言論，詆毀患自閉症的人士，思維扭曲、充滿歪理和錯誤觀念。

也許這對極品夫婦會大聲回應：「做什麼呀？現在是沒有言論自由了嗎，我有權發表我的言論㗎！」

我卻為他們帶著的兩個孩子感到痛心，隨著這樣滿口歪理的父母走成長路，最終只有兩個結果：一是什麼都瞞著父母，心裡憋滿怨氣；二是有樣學樣，被孕育成為超級恐怖的新一代。

香港

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