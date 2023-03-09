隨著疫情 向好，香港 大街小巷開始熱絡起來，街頭也出現了「賣藝人」，圍觀者眾多。可「賣藝人」中，有的卻是行乞人，有的是殘障者，魚目混珠。此舉與香港有關法律相悖，當即遭取締。「賣藝人」湧現街頭，確實是疫情之後、春回大地的一個信號，令人欣喜。但是，「賣藝人」沒按港區「遊戲規則」行事，就值得警覺了。

實際上，在一些城市都能見到街頭「賣藝人」。記得1950年代的老上海，在徐家匯附近有個「江北大世界」，也是當年聞名大上海的「地攤一條街」，其中就有不少馬路藝人，演淮劇、唱越劇、秀滬劇，五花八門，演什麼戲都有，相當受歡迎。據說，當年一些上海戲曲名家，有的還真出自「馬路戲班」。

但在「馬路地攤」演出人員也良莠不齊，有的殘障人也參與其中，獨臂獨腳耍雜技、咬鋼絲、吐火球，讓人看得膽戰心驚。還有雙目失明者，用二胡伴奏「二泉映月」，拄著枴杖哼唱民間小調。但萬萬沒想到，內地有的城市竟有人想方設法，把自己裝扮成傷殘人，裝成一副可憐兮兮的樣子，以博取同情，「贏」得錢財。後來，有人拿著照相機，對這些「特殊演員」跟蹤追拍，才拆穿這些人的「西洋鏡」。當然，這些老上海的舊玩藝兒，現在並不多見，已成過去式。

以我管見，對街頭「賣藝人」切莫一刀切，因為成就馬路藝術創作的大有人在；我所居住的洛杉磯 聖塔莫尼卡海灘就有「地攤一條街」，也是洛杉磯觀光景點。有位趙姓新移民，擺攤為人捏泥人像，由於手藝了得，生意應接不暇，被老美稱為「泥人趙」，不意成了「路攤紅人」；還有「四川變臉」、「華裔小提琴手」等，都在地攤上充當「主角」，且演得有聲有色。

看來，「賣藝人」只要溯本清源、克己自律、善於自察，唱正歌、演好戲、純表演，不走歪門邪道，「地攤藝術」還是滿受歡迎的。