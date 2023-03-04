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「馬可波羅」效應

〈六合飛翔〉岑逸飛

若說活於十三、四紀的傳教士馬可波羅將雪糕從中國傳到西方，是誤傳；但說他介紹中國的眼鏡給西方，則有可信之處。雖說符合現代定義的眼鏡，其發明者眾說紛紜。1268年，培根最早記錄了用於光學的透鏡；1280年被認為是眼鏡發明年，放大鏡用於閱讀已在歐洲出現。但中外史籍都記載眼鏡源於中國。

早在戰國時，《墨子》一書已記載了有關平面鏡、凸面鏡和凹面鏡的科學理論；公元前三世紀時中國古人就通過透鏡取火。

最大的笑話，莫如說義大利麵是馬可波羅仿效中國的拉麵而製成的。實則義大利麵是百分之百的地道義大利食品，考古學家已考證在義大利中部一個公元前四世紀的伊特魯里亞人(Etruria)墓穴，穴中發現有義大利麵。

總之《馬可波羅遊記》所產生的「馬可波羅效應」，不斷吹噓中國，而近年來，一些史家已愈來愈相信，馬可波羅根本就沒有到過中國，他的所謂東方見聞，全屬虛構，他是個「吹牛大王」。

事實上，當年威尼斯和熱內亞發生戰爭，馬可波羅是威尼斯人，因參加威尼斯艦隊而被熱內亞軍隊所俘，被捕下獄，在獄中結識了義大利作家魯斯蒂謙(Rustichello)，而這本遊記便是根據他的口述，由魯斯蒂謙執筆的。

認為馬可波羅沒有到過中國的史家，指出遊記沒有提及富有中國特色的茶葉、絲綢、漢字、筷子、針灸、長城，且馬可波羅聲稱自已在中國身居高位，而元朝史書無一字談起他。

史家錢穆不評定真偽，只說對馬可波羅存有「温情的敬意」，這評語可圈可點，因為《馬可波羅遊記》真也好、假也罷，這本書帶來了東方的神祕感，引起了西方日後許多探險行動，影響實在太巨大了。

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