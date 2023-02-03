孩子，媽媽承諾在新的一年裡，我會盡心盡力戒掉壞習慣，誠心誠意做個好媽媽。

孩子，若你在早晨又賴床不想起來上學去，我承諾不會再對準你的耳朵尖叫把你嚇醒。我為你準備你最喜愛的早餐，以食物香氣吸引你快起床，用溫柔的聲調鼓勵你迎接新的一天。

孩子，若你放學後又不肯下池操水，我承諾不會當眾高聲罵你，更不會再猛力扭你的耳朵。我會把你帶到一角去，靜心聆聽你不願意操練的原因，不會斷言肯定你是裝肚痛、扮腳痛。

孩子，當你做功課時又趴在桌上呼呼入睡，我不會惡形惡狀把你叫醒，我會用被蓋著你，讓你小睡片刻。我明白人於極度疲累的狀態時，頭腦都會特別混沌，此刻最需要的是休息，並非媽媽的責難。

孩子，若你的中文默書又不合格，我承諾深呼吸控制情緒。你可否也能嘗試下用多一點力，專心溫習多兩遍？

孩子，若今年派回來的成績表又是「滿江紅」，我承諾不會失控尖叫，更不會撲過去掌摑你，我會學習認命；我的孩子雖然是患有讀寫障礙，學業成績未如理想，但我相信我的孩子並不是大笨蛋，我會耐心等待你進步、不斷的進步，縱使是比別人慢了一點，媽媽也再不計較了。

孩子，但當你再以惡言罵我，說不要我做你媽媽時，我只可以承諾不會發脾氣打你罵你，但我不能承諾不會情緒失控，我可能會嚎哭，因為媽媽的心在劇痛。