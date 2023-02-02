要找美女嘛，毋須看一年一度的「世界小姐」競選，往足球 明星身邊瞧吧，隨隨便便都能找到頂級美女的蹤影。

先前足球巨星梅西 成功圓夢，助祖國阿根廷贏得世界盃，球迷至今仍津津樂道。我的視線卻從梅西轉移到他的家人身上去，那名年輕美女就是他的太太嗎？生了三個孩子仍身材窈窕，體態嫵媚婀娜得教人驚豔啊。

梅西是球壇出名的愛家好男人，年輕時雖然也曾傳過緋聞，身邊乍現過火辣女郎，但最終都是情傾於初戀情人安托內雅，祝願這個模範家庭永遠幸福快樂。

最出名的球星太太，相信非維多利亞莫屬。當初她情傾貝克漢時，已是極有名氣的Spice Girls成員，貝克漢還是球壇新人。雖然這一對也曾迎過風浪，但近年的貝克漢已修心養性。

最記得當年貝克漢跟維多利亞說要去一趟原始森林時，太太當下的反應竟然並非擔心他的安危，因為途中有可能遇上猛獸、疫症或者惡劣天氣。「那樣你要怎麼吹頭呀？」維多利亞喊道，這個太太名副其實是「貪靚到死」啊。

最多是非的球星太太，該是前英國球星魯尼的太太科琳了。她與另一名球星太太蕾貝卡的恩怨鬧上法庭，誰將對方的隱私 透露給報章、誰誹謗誰的鬧劇，竟然被拍成電視節目。

幸福最短暫的球星太太，該是原籍日本、於巴西出生的瑪西婭吧。她於六年前下嫁年長32歲的舊情人貝利，陪伴一代球王走完最後的一段路。