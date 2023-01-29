1968年年關，我們一家人從閩南小城石碼到南靖書洋下鄉落戶。我們落戶的生產隊有100多人，大多數住在一座1950年代初建造的三層圓土樓，落戶的20幾位知青和城鎮居民，則被安排在一座幾百年歷史的兩層四角型土樓。

這四角樓曾經住十來戶人家，因為大多數搬到新建的圓土樓，所以當時只有住三個中年單身漢。也因為空房間比較多，隊裡就安置我們居住。

就要過年了，我們的到來，給這個老四角樓帶了節日的喜氣。尤其那三個單身漢不亦樂乎，送給我們這些新社員不少自己種的蔬菜 和乾柴，還有熱乎乎的地瓜，眉開眼笑、忙裡忙外。

那些日子田裡沒多少活，天氣冷又常下雨，所以隊裡沒有安排我們農活，而且是讓村民帶我們到書洋墟（市集）「赴墟」（趕集）。

書洋墟在書洋公社的社區中心，從我家走路到墟場只有不到兩公里的小路。那天剛好雨過天青，我們走不到一里路，眼前是一條小河，要踏上一條20多米長的小木橋。

小木橋有一丈多高，橋面不到三尺寬，橋底下是清澈透亮的流水，可以看到水中暢游的小魚兒，橋的對岸有圓形、方形和交椅（椅足呈交叉狀）形的土樓，形態各異，土樓身後就是層層疊疊的綠色山巒，太美了！這兒就是現在的旅遊景點田中賦土樓群。

這綠水、青山、土樓和小橋就是人間的勝景、畫家的天堂。我太愛這土樓山區了，簡直是世外桃源，我太幸運了。

走過橋後，和村民們聊天，才知道我們生產隊的工分值只有四分錢，一個全勞力幹一天掙十個工分，只能賺四毛錢，而我們這些新社員，一天就只能掙兩、三毛錢了。這樣的日子怎麼過下去啊？我頓時心生悲涼，眼前的美景霎時暗淡下來。這年怎麼過呢？這年還會有喜氣嗎？

但是我心中的憂慮很快就被節日的氣氛沖淡了。春節前，村民們要做糍粑粿，隊裡的姑娘們常常到我們這個樓打糍粑。

原來我們的樓裡有一個用木槌打糍粑的石臼，一條七尺長槌柱的尾端套著木槌，槌柱中間有個支點，支點左邊站著人使力向下踩，右邊的木槌就升起來，操控石臼的姑娘，就趕快捉住木槌上的糍粑，扯下來放到石臼裡，或者翻轉石臼內粘著的糍粑。

木槌一起一落，姑娘們靈巧的手讓人眼花撩亂，她們用揉、捏、擰、抖、撕、扯、掰和撐的動作，把糍粑整得像乖巧的麵糰一樣，什麼形態都可在她們的手中變出來，糍粑酥脆甜軟，非常好吃。

姑娘們來打糍粑，樓裡樓外的年輕人就搶著去踩槌柱，可以兩、三人一起上，大家勾肩搭背，一上一下。不管是知青還是村民，就像小孩子那樣玩跳跳板的遊戲，有說有笑。聽到掌控石臼山妹子的嬉笑聲，知青們誰還會唉聲嘆氣啊？這是春節前土樓人家一道最靚麗的風景。

春節到了，村民們太熱情了，幾乎初一到十五，天天有村民到這個四角樓，請我們去圓土樓吃飯，雞鴨魚肉和山區的土產特產應有盡有，如冬筍、香菇、柿餅、蜂蜜、梅菜乾，更有自家釀造的紅酒，使我們一飽土樓特色的美味佳餚。

如今，53年過去了，我再也沒有品嘗過原汁原味的土樓美味，那些土樓山妹子打糍粑的畫面卻越來越清晰。她們的臉蛋非常紅潤，兩頰就像掛著兩片彩霞，永遠流瀉著過年的喜氣和吉祥。