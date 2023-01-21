多少年來，人們在除夕年夜飯後有一個習俗：一家老少聚在一起，聊天，直到次日凌晨。民間還發明了一個非常有詩意的說法，守歲。

守歲，就是一家人彼此溫暖地相互守著，滿懷希望與期待，讓時光一分一秒的過去，等著新歲的第一聲炮竹響起，等著新年的第一縷陽光照臨，想像著新的一年風調雨順、五穀豐登、健康順遂，寓意來年財富充實，驅除一切邪瘟病役，迎接一個萬事順意的新年。

這是起源於農耕時代人們過春節的一個儀式。時光流逝，告別農居，人們聚居在高樓林立的城市，機器、飛機，火車、光速、互聯網、衛星取代了馬車、油燈；雖然告別了日出而作、日入而息的彎腰農事，但想像期待美好的明天，古今人心始終如一。

我從小就喜歡這個習俗，可能因為我是一個喜歡沉思冥想、想像美好的人，而在這麼一個喜慶的晚上，我會讓自己充分展開幻想的翅膀，寄望來年。

上小學的時候，我想像有更多時候，餐桌上多一些肉，偶爾可以品嘗一下誘人的點心；想像來年學習成績更好；想像能夠打進學校兵乓球隊，以後成為職業運動員 。上中學的時候，幻想有一天成為一名記者或者文學家，每年可以外出採訪，記錄真實的新聞事件；或揮筆寫詩，想像自己寫的文章詩歌印成文字。

成人以後，視野開闊了，家國或國際大事也繫於心，我想像正義能夠戰勝邪惡，民主戰勝獨裁；想像世界和平，沒有戰火，天下一家；當然，也想像家庭幸福，身體健康，事業有成，萬事如意。

又是一年守歲夜，雖然世界依然有揮之不去的戰爭、疫情 籠罩，但我仍然努力保持孩童時的純潔無塵心境，想像美好。今夜，在北美與兒孫一家虔誠守歲，我寄望來年人間一切重歸正常，重現美好，邪惡殆盡；大自然春暖花開，百鳥歡唱。