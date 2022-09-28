小時候，我家附近的一條小街上有幾個舊貨攤，賣的是玻璃花瓶、瓷器觀音、象牙珠算盤、英文打字機之類的小物件 ，夾雜著些許洋貨，在紅色年代非常稀罕。

小街地處原來的法租界，周邊公寓洋房的老住戶家底殷實，而後有些人家出於各種原因，不得已變賣珍藏的舊物，使得舊貨攤貨源充足。

小街不是上學必經之路，然而舊貨攤的「寶藏」誘惑著我，時而繞道去看不同一般的長脖子藍玻璃花瓶、畫有外國淑女的金邊茶壺、綠色金黃色交錯的琉璃項鏈……，它們打開了通往陌生世界的一扇窗。

一天，母親從小街上買來一口小巧的捷克車料玻璃缸，圓壁上密布黃豆粒大小的稜角方格，晶瑩剔透。

我舉起玻璃缸，透過層層小方格去看喜愛的小金魚，霎時變成了幾十條，洋娃娃一排排相依而坐，大白兔奶糖比比皆是。小玻璃缸伴我度過無所事事的下午，我在奇思妙想中流連徘徊。

可是，舊貨攤在紅八月被砸爛了。小玻璃缸曾用來放糖果，母親買回靜安寺「老大房」自產自銷的薄荷硬糖，淺綠色的糖果裹著透明的玻璃紙。

母親被造反派關起來了，工資扣發了，小玻璃缸從此空空蕩蕩，寂寞立在小桌邊上，我不再透過它去看世界的醜惡。一天，小玻璃缸掉到地上，碎了。

很多年過去了，我會莫名想到小玻璃缸，或許那是美好回憶的承載物？那麼，在我之前，它也承載過原主人甜美或是苦澀的回憶？謎一般的來歷讓有些華人 不喜舊物，他們說，舊物中帶著原主的魂和氣，若是老人病人留下的物件，陰晦氣太重。

相比之下，西方人對此倒是不太在乎，生在地球行，死在天堂遊，魂和氣一脈相承，似無生死界限。

或許是因為童年的經歷，讓我對於舊物沒有心理抵觸。離家不遠處有一家顧客川流不息的舊貨店，販賣捐贈物資，由慈善組織經營。店裡除了經理，所有員工都是義工，義工中有資深的商品布置師，將五花八門的物件擺放得有條有理。

幾個舊磁碟用白色寬絲帶捆紮起來，絲帶頭紮成蝴蝶結；色彩繽紛的絲綢圍巾放在圓形玻璃金魚缸裡，隨意華麗；造型不一的青花瓷器歸攏一角，構成獨特的青花瓷覽。經過義工的精心處理，每件舊物重放異彩。

走進舊貨店，身處滲透了煙塵味、樟腦味、原主家特殊氣味的陳年物件中，不由自主對它們的過去充滿好奇。

這本棕色皮面的日記本，原主應該是個戴著圓形眼鏡或叼著菸斗的老先生吧？那個木製的精美八音盒產地德國 ，是如何來到美國的？是小女孩搬家前藏進了書包嗎？

周圍的舊物帶著我的思緒穿越時空，回到過去，有的幾近遺忘，有的記憶猶新。歲月留下的痕跡，啟動了對故人往事難以言明的懷念和回憶。