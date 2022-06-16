少女忿忿不平：「真替阿富汗 婦女不值，點解喺現今文明世界裡面，仲有咁多婦女被嚴禁做呢樣嗰樣，男人地位就高高在上，太唔公平啦！」

少女是家中獨女，從小地位超然。她父母的家族成員不是抱獨身主義的，就是決定不生育孩子，兩個家族合起來，只有他們這一房生了這個女孩，十多個成年人集中來寵她喎，名副其實是萬千寵愛於一身。

「你夠運，生喺呢個年代，你阿嫲同太嫲就無你咁好彩啦！」興之所至，我又開始給年輕人展開口述歷史了。

「以前的中國婦女被教育 為『女子無才便是德』，即係唔識字至係優質。」少女叫嚷：「咁都得？咁女性咪無書讀囉？」「對，女人只要懂『三從四德』，三從即未嫁從父、出嫁從夫、夫死從子…」

我見少女開始打呵欠，於是速轉話題：「以前社會極之重男輕女，我阿媽條村就有一家人生到第四胎都係女，佢哋竟然將女嬰丟入河，幸好被好心人救番，呢啲事時有聽聞。」少女瞪大雙眼，神情像在聽鬼故事。

「我記得小時候，有個女鄰居經常坐喺後樓梯喊，佢就係生咗四個女，成日被奶奶刻薄，結果第五胎生咗個仔。」少女撇嘴，一臉不屑。「後來四個女都學業有成，惟獨個仔就敗家，從小被阿嫲縱壞囉。」

少女的爸爸剛巧路過，寶貝女兒立刻抱緊他大喊：「我唔結婚、唔生仔，我決定一世從父！」逗得爸爸大笑。