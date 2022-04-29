到上海菜館，愛吃四喜烤麩 、回鍋肉、獅子頭，大部分菜式都有幾片筍乾，在當地人眼中，竹筍才是主角，深受文人墨客的喜愛，例如國畫大師張大千嗜食台灣綠竹筍；清人李漁更稱竹筍為「至鮮至美之物」，「肥羊嫩豕，何足比肩？」但身處南方的香港 人，向來認為筍「好毒」，不可多吃，在耳濡目染下，我不會欣賞竹筍，這就是飲食習慣的差異。

無論「至鮮」還是「好毒」都是誤解。首先得了解竹筍，竹的莖一直埋藏在土壤之中，稱為竹鞭，竹鞭節上萌發出的嫩芽就是笋，可以說是莖的幼苗，為了防止被動物吞食，大部分植物的根莖都會有點毒素，例如馬鈴薯有龍葵毒素；竹筍則帶有「紫杉氰醣苷」一類天然毒，但只要經過徹底加熱，就可以安全食用。

可是筍是含大量嘌呤的食材，這對痛風患者來說是要盡量避免的，剛巧廣東省痛風患者人數是全國首位，痛風本身是一種代謝類疾病，發作起來苦不堪言，故此廣東人視竹筍為「好毒」，也是理之所然。

至於所謂的「至鮮」，和我們所了解有所不同。這種幼嫩植物幾乎不含任何帶鮮味成分的麩胺酸，因此吃起來不存在鮮味。反而常有種苦澀，那是來自筍尖的黑尿酸，雖然有個黑字，但其實是由筍上白色物質氧化而來，所以人們要在筍尖還未露出地面，就盡快挖出來馬上吃，大概「至鮮」就是指筍不可久放的意思。

鮮吃固然吸引，但人們會想到以烹調手法解決苦味。我們可以從上海菜找到答案，黑尿酸有很高的熱安定性，長時間的加熱也只能消除部分苦澀，於是人們就把竹筍與油一同入口，情況跟咖啡 latte一樣，舌頭被大量奶脂覆蓋，便再也感受不到苦味。上海菜有雞油燜竹筍、紅油竹筍，人們吃到的是香嫩的雞油和爽脆的口感。

昔日人們沒有冷凍設備，蔬菜供應不穩定，竹筍成為了替代品，吃不完的又可以加工為醃製品來長期儲存，而且頗有風味。只是現代人飲食多元而豐富，幾片筍乾放在濃油的回鍋肉裡，倒可以減輕點膩感，稱得上是很好的配菜。