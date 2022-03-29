新冠肺炎給人類帶來的浩劫，造成的影響和痛苦是深遠、綿長的，我的家人、親戚和朋友們，有多人中招，還好大部分挺過來了，可是很遺憾還是有三位永遠離開了。

我先生也曾出現一些症狀，如喉嚨痛、咳嗽、聲音嘶啞、嗜睡、沒有食欲，可是他認為已經打過疫苗 ，不會有問題，不願去檢測 ，在家「自我隔離」就行，好在休息了幾天就好了。不過事後，他的一些思想和行為令人費解，不知是否與「新冠」有關？

前些年，我因為手腕腱鞘炎開過刀，不久我的肩頸痠痛，右肩、右臂也出現情況，夜間也常常痛醒，檢查的結果是頸椎椎間盤突出，右肩韌帶撕裂、發炎，醫生建議開刀，那時年輕，加上工作壓力大，決定暫時吃止痛藥解決，後來左肩也出現類似情況，疼痛延伸至後背，手臂無力，只得加強止痛藥的分量。

然而禍不單行，後來腰椎也出現狀況，腰痛影響了右腿，痛得無法走路，影響到日常生活，止痛藥已經無效，只好接受醫師建議，打了兩次非類固醇消炎止痛藥，醫師叮囑不可提重物，不要使用吸塵器，暫時不要彎腰使用洗衣機等等。

先生毫無異議的分擔洗衣和吸塵的家務，接手洗滌的責任後，家裡床單、被罩原本是每個月換一次，先生接手後，改成每個星期換洗，浴巾、身上穿的衣物，包括毛衣、外套是每天換洗。水、電費用增加不説，家裡的床單、毛巾很快就破了，必須常常更新。衣物很快就褪色、老舊，毛衣縮水、外套變形，遇上這種情況只能啞口無言。

前年疫情 爆發後，情況更加嚴重，床單、被套改成每三天換洗，沐浴後衣物換下馬上清洗，出門回家，衣服、襪子也馬上脫下換洗，春、夏兩季，衣服輕便，即使僅有五、六件簡單的衣物，也不厭其煩的馬上清洗，不會等到晚上沐浴更衣後一起清洗，可憐的洗衣機幾乎每天從早到晚，無休無止的工作，終於在上個月初，才買了不到四年的洗衣機，積勞成疾，罷工了，有一點倒是挺奇怪的，烘乾機倒是無恙。

讓人不解的是，這麼愛乾淨的人，以前每天洗澡，有時夏天偶爾出汗，甚至一天洗兩次，而現在不再天天沐浴，居然變成二天洗一次澡，每天從頭到腳，只用酒精噴灑消毒，理由是：「在這非常時期，要用非常的方法處理，酒精、消毒藥水比水洗的效果還要好。」

這是什麼邏輯？這激進的改變，令人困惑？這是因為「新冠」威脅，緊張過度造成的恐慌？或是「副作用」、「後遺症」？

愛乾淨是一件好事，但有些科學家表示，太乾淨了也不好，因為可能引發哮喘、過敏，如果嚴重影響到曰常生活，那就是一種強迫症了，我勸他「過與不及，皆有失之，求中庸才是正道」。