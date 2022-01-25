兒時抵港，人浮於事，父母在騎樓下米舖和雜貨店中間，開一個小檔口賣香菸。

這條橫街接連街市，少車行駛，吸引一些專做小食、消夜的大牌檔來擺設；米舖前一檔是雲呑麵，由一對年輕夫婦經營。

他們在午飯後，推一輛滿載材料的車子來開檔，就在路邊包雲吞；這個舉動，大收宣傳之效，因為路人親眼目睹，材料新鮮，更欣賞他們乾淨俐落、敏捷的手藝。

父母親照顧的只是一個小檔位，一個人足以應付，所以他倆輪流看檔；每天清早，父親一個人出去開檔。母親在家為我做早餐，完成家務後，去買餸煮飯。煮好後，我已放學，和我吃飯後，她才接替我父親回來。

到了我升上中學，就由我先吃午飯，接替父親。他和母親一起吃飯，稍作休息，再來接手，讓我上課，因此我也知道怎樣包雲吞。

晚飯後，我拿起課本又出去看檔，接替父親。那時，街市準備收檔，米舖和雜貨舖也準備關門，那兩夫婦反而較清閒，因他們主要做消夜，只偶有人去吃「大蓉」當晚餐。

有一天，我見他倆清閒，請教他們為什麼大碗雲吞麵叫「大蓉」？他說：他也不知。聽説昔日廣州西關士子，喜歡吃雲吞麵，大碗太大，細碗則剛剛好，但怕被人譏諷寒酸，想起有詩句説：『芙蓉如面柳如眉』，於是叫細碗雲吞麵為細芙蓉，流傳坊間，再簡稱為細蓉，並提高聲調把蓉字讀如「湧」。

又一次，我讚他的美食 爽脆又嫩滑，而有些雲吞麵檔雖爽脆卻「鞋」口。他坦言需要加入適量豬油及肥肉。我更稱讚他的湯香濃鮮美，喝後不會口乾口渴，勝過名廚高湯。

他相信我這書呆子真心稱讚，不是偷師，坦言祕方在湯料：他夫婦清早起來買豬腳骨和頸骨，鮮蝦和大豆芽菜作湯料，同時選購其他食材。湯料清洗後，全家一起剝蝦殼：蝦頭先整個剝下，再除掉蝦身的殼；蝦頭蝦殼和大豆芽都分別放入紗網，作熬湯之用。

正如他肯把肥瘦豬肉的比例，坦白相告，他也不藏私，把熬湯各項材料比例、順序、火候以及除腥臭味的香料，都一一相告。

後來他們有幸在旺角街市旁找到一個檔位，那難忘的高湯美食，雖無法就近嘗到，尤其是移民 來美後，更懷念青年時的美食；但有幸認識他們，更有幸承傳製作方法，懷念時，就嘗試自製美食以解饞。

那些只是普通食材，一般華人超市 都可以購備，和菜心、雲吞皮、麵條一起買回家，依序製作，既消閒又滿足口腹之欲。父母以之為美食，我的孩子小時，也教他們包，成了三代人的自製美食；現在孫兒也承傳了。

這種美食，他們也圍坐一起學包雲吞，自先父母起，雲吞成了我家四代的傳統美食。