在美探親適逢疫情 ，本想除了帶、玩孫子外，在美東、西岸「執漏」——遊歷尚未到過的城鄉，體驗當地的風景風俗，人算不如天算，疫情將這一切都改變了，最大的改變就是待在家裡的時間多了，甚至有點太多了。搞吃的於是成為我打發時間的最好方式。

好在我多少也是半個吃貨，加上我有這樣一個想法：既然人活著免不了每天要吃，為什麼不把吃的東西弄得好吃又健康一點呢？也因對烹飪頗有興趣，於是我製定了一周菜譜，每天三餐，兼顧中國南北及中西風味，盡可能變花樣。

按一周菜譜，這天，我要製作的菜式是家常海鮮三味：茄汁香煎明蝦、凍池魚（潮汕人稱巴浪魚）、白灼菜心。這三味菜是我的心水菜式。

如果問我為什麼主菜兩款都是海鮮，且喜潮州菜類的凍魚？這大概與我在粵港生活形成的口味有關，如再深究，則可能與我祖上是粵西海邊人，對海味情有獨鍾有關，當然也與我的粵港吸取了一點西味吃法有關。

主菜茄汁香煎明蝦，是主菜中的主菜，蝦先去蝦線、剪蝦鬚，稍加鹽、料酒醃製十分鐘，下鍋加油香煎至大紅蝦殼有點焦，再下由鮮番茄加罐頭茄汁及蠔油生抽糖鹽生粉適量的水打欠，入味即起鍋，鹹香微酸的茄汁香煎明蝦便大功告成。

我覺得此味多少與港人與西餐的口味相近；凍池魚的做法則更簡單，買來池魚醃製入味乾蒸，晾涼放冰箱冷凍至稍低於常溫，加普寧豆醬作蘸料便可。

白灼菜心則更簡單，選鮮嫩菜心，燒半鍋開水至大滾，加鹽少許味精及熟油，下菜心滾一分鐘，再浸兩分鐘撈起。

所以要滾一分鐘浸兩分鐘，是因為如果一直大滾三分鐘，菜葉會過熟至爛，而菜梗則仍未淋軟，口感欠佳。滾一分鐘浸二分鐘成品則油綠，整株菜心既淋軟又不失爽口保持菜味，營養也未流失。

雖然鹽水菜心製作看似簡單，如果要做出精品，看來不起眼的程序與時間控制至關重要。

不厭其煩的說了一通，如何製作這麼三味很家常的菜式，其實只說了我的一個很個性的選擇，但我要說，以大米飯為主食的粵港人士，這幾味菜真的好下飯，鹹香鮮淡爽，符合粵港人綜合的廣東菜系口味，也與亞熱帶的氣候及受西菜系影響有關。拋磚引玉，希望有更多讀者、作者提供自己個性的「幾味」美食 。