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愉悅者壽

〈六合飛翔〉岑逸飛

應怎樣看待人類的壽命？

如今已知道人類身體是個奇妙的生化系統，倘若如孔子所說「智者壽、仁者壽」，筆者相信與其心情愉悅有關，這會直接影響內分泌。

以腺體為主的內分泌，包括腦和脊髓，根據體內和體外的環境變化，對各種器官的功能作出了調控，並且視乎需求，分泌不同數量的激素，操控著各種生理的活動。目前最為科學家重視的激素，主要是腦內嗎啡及褪黑激素。

腦內嗎啡，醫學上英文名稱是Endorphin，一般譯作恩多芬，具有紓解疼痛的作用，其化學結構因為與麻醉藥的嗎啡相似，因此稱為腦內嗎啡。腦內嗎啡除了具有止痛效果，還能控制人體對壓力的反應，調節腸壁的收縮，促進人體舒暢的感覺以及控制情緒。

至於褪黑激素，醫學上英文名稱是Melatonin，由腦部的松果體分泌，可充當人體內的「時鐘」，掌控每天甦醒和睡眠的時辰，且能消減壓力、提高睡眠的品質、調節生物時鐘、抵抗病毒、防治癌症，甚至讓人回復青春。

研究指出，不管是腦內嗎啡或者褪黑激素，都是在心情愉悅時分泌，甚受情緒好壞的影響。

腦內嗎啡和褪黑激素愈多，愈能提高免疫機能；反之，倘若心情沮喪，非但分泌不出這兩種激素，還會分泌出具有毒性的去甲腎上腺素，導致容易生病。又據說，節食有助褪黑激素的分泌，難怪很多得道高僧，每天只吃一餐。

除了腦內嗎啡和褪黑激素，佛學更有甘露之說。前二者有形，甘露則是無形。《無常經》謂「佛法如甘露，除熱得清涼」，則「甘露」有如智慧，但印度瑜伽、密宗及一些修丹道家，都言之鑿鑿指頭頂真的有甘露池，可以流出甘露水延年益壽，信不信由你。

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