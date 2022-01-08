人生有些時候會與公仔麵結緣，沙嗲牛肉是首選，更多的是腿蛋麵，牛肉較易變酸，火腿品質更見穩定。大學飯堂的早餐、公司樓下的快餐店，腿蛋麵可說是年輕歲月的印記，麵是飽肚之物，一片正方形切得如紙般薄的火腿是些許點綴，因煎香了帶來油脂和香氣。可是廉價又快捷的一餐，通常被認為「無益、無營養、唔健康」的根源，除了是母親的嘮叨外，還有報紙、雜誌的嚇唬，新近的是消委會的測試報告，內容大概是「火腿片9成屬高鈉，也有亞硝酸鹽，消費者不宜視火腿片為常吃食物。」

其實消委會的測試報告也是預期的結果，早在2015年，加工肉品被國際癌症 研究總署歸類為第一類致癌 物質，那一片火腿被視為跟吸菸一樣危險。但這說法不夠全面，我們日常亞硝酸鹽的主要來源，其實是蔬菜 和口水，而且亞硝酸鹽在胃裡，有極佳的殺菌效果，可以殺死常見的大腸桿菌等，失去了亞硝酸鹽，我們可能會面對即時的健康問題，而且總不成不吃蔬菜吧﹗致於高鈉，幾近是所有食物的問題，那是由是鹽在飲食上有關鍵作用，不止是帶來鹹味，也有修飾味道的功能，尤其是廉價食材，自然是質素較一般，愈加依賴鹽來彌補不足。

年輕時候除非生在大富之家，免不了阮囊羞澀，在生活上省吃儉用是理所當然的事，幸好體能尚好，腎功能正常，再加上充足運動，大可以減少高鈉的風險。那時候就算多吃幾片火腿，相信也不礙事。

當年紀漸長，吃過珍饈百味，會明白公仔麵上那片合成火腿味道不外如是。也學會欣賞生火腿的滋味，當場切成薄片的火腿放在盤中端上餐檯，可謂別有一番風味，整隻火腿因瘦肉和脂肪比例不同，大概可以分出4種口味，臀肉部位多瘦肉，口感較乾但肉味濃郁，而且在風乾時，這部位在下方，也沉積較多鹹份，擔心高鈉的話，大可以少吃這個部位；後腿股肉部位，肉質軟嫩味道沉穩；運動量較高的腱肉，就是用來做火朣翅的部位，口感富嚼勁；最美味的是內腿肉和外腿肉，特徵是呈網狀分布脂肪，當脂肪像要溢出一樣時，就是最好的食用時機，脂肪的甘甜和細膩的肉香，如果配搭酸味重點的葡萄酒，會是一件賞心樂事。