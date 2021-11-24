世紀疫症發生了接近兩年，世界已不再一樣。

料不到全世界已分成了兩類人，一類是戴口罩 的，另一類則是不願意受口罩束縛的。

以倫敦 為例，這個大城市住了超過900萬人口，每天平均添3000多宗染新冠肺炎的患者，疫情 在英國來說，尚不算嚴重。但當細心端詳數字時，立即發現近來的患者，集中於26至35歲的年齡層。

這年歲的人忙於工作、社交、泡酒吧、拍拖等，接觸人的機會多，染病的可能性亦相對提升，但更關鍵的原因，是這年齡層是最少人願意戴口罩的。若在地鐵碰上沒戴口罩的年輕人，我可是會即時彈開的。

年輕人向來對能居於倫敦而趨之若鶩，但近來就先後有兩個英國朋友家庭搬離倫敦，遷到相隔一個小時車程的外圍城市去。無他，既然兩夫婦均一星期有三天在家工作，倒不如搬到較遠但屋價較便宜的花園洋房去，好讓年幼子女可享受更寬裕的空間。

這麼多人搬走，那麼倫敦樓價大跌了嗎？又不見得，身邊仍有不少新到埗的朋友為選屋而頭痛，有些優良學校網的地區就連樓盤也極少，即使是有也要爭崩頭。

疫情發展至今，民生受影響已成定局，超市食物加價是意料中事，但想也沒想過今時今日菜會比肉貴，倫敦也不例外。一隻雞售4英鎊，但唐人街的一小包白菜竟售近6英鎊。

不曉得這是否算報復式消費，愈昂貴的反而簇擁著更多捧場客。三星米其林神店The Fat Duck已加價至每位375英鎊，但仍然是一位難求。