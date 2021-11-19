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「勇」的定義

〈六合飛翔〉岑逸飛

中文的「勇」字，令人聯想到勇敢、勇猛、勇氣等，而最常見是勇氣。「勇」字與「氣」相連，相信來自《說文》，謂「勇，氣也。」中文的「氣」字，本指雲氣，商周文字「氣」本作「三」形，上下兩橫長而中橫短，「氣」上古曾假借乞求義，因「氣」去掉中橫而第三筆作「乙」形，分化出「乞」字。後來「氣」字發展為具有物質力量如氣體、氣味等，也指精神狀態如氣概、氣魄等。

再看「勇」字，最早見於西周甲骨文，本義指勇敢、有膽量。其造形，本作「勈」，從「力」，甬聲，而「力」則同筋骨有關。但古文字不寫「勇」而是寫「恿」，從「心」。

究竟勇氣發自筋骨還是發自內心，或是兩者兼有？值得探究。「勇」在儒家美德排名較後。孔子在《論語》說的比較少。《為政》篇講「見義不為，無勇也。」，指看到該做的事而沒採取行動，就是因為缺乏勇。該做的事而不做，是懦弱，不要以為只有面對鮮血才叫勇。

這裡孔子給「勇」下了定義。世俗所謂勇者，其下者如秦舞陽，十三歲在鬧市殺人，目光所致，人不敢對視，燕太子丹找到他，後隨荊軻赴咸陽刺秦王，竟然色變震恐，這是孟子口中的「小勇」。大勇可安天下，小勇只能力敵一人。孟子對齊宣王說：「請無好小勇」，認為那種氣勢洶洶、按劍逼人的勇，是匹夫之勇。

但若如荊軻提一匕首入秦，不像秦舞陽那樣驚懼，而是從容應對，行刺失敗，身披八創，猶能笑罵，還不是孟子口中的「大勇」，也許是「中勇」吧。

孟子說「大勇」，例子是周武王為天下討伐暴君，「一怒而安天下之民」，因為這是道義激發的勇，是正義之勇。

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