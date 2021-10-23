求不得也忘不了的薑花

香港 令人難忘的東西實在太多，大多數人會想到吃。吃，固然重要，但也可以在異地勉強找到山寨的香港飲食，但是，街市賣的薑花，卻不能在外地複製了。薑花原產於印度的喜馬拉雅山一帶，寒帶是沒有的。很多香港人至今仍搞不清楚薑花和食用薑的關係──簡單得很，兩者是沒關係的。只因薑花的根和生薑很像，這才有薑花是「食用薑的花」的誤會。

薑花又叫野薑花，也不是香港獨有的，上網一查，原來更是古巴 的國花。但是，在香港居住時沒逛過街市、沒留連過花檔、不愛到郊野行走、不識草木之名的香港人，相信沒見過薑花，還會以為拿一塊生薑浸水就能長出薑花來。如果你聞過薑花的幽香，就會覺得名牌香水不過爾爾，任調香師如何扭盡六壬，也很難調製出大自然那種清涼無骨沁入心脾的花香。薑花跟很多不起眼的白花一樣，散發一種獨特的清香，很粗生，就長在水溪邊，近水的地方，拿把鐮刀就能輕易割一大把，像劍蘭一樣，供養在一大桶水中，提去街市就賣。

薑花雖然香味獨到，但是不耐放，要買，得要新鮮，一大早去街市的花檔，就看到插滿了一個大膠桶。只花五、六塊錢，就可以買一大束。我的中學老師很愛薑花，每次去探望，我都先到樓下的街市，近入口處有一個花檔，買幾束薑花才上老師的家，一路上，花香透人，比香水更加好聞。

上午買的薑花，傍晚時分就會盛放，散發的香味更濃，但多待一天就會凋謝。老師愛用薑花供奉神位，兩天後得要換上另一鮮花。

既然喜歡，何不種薑花？

老家屋後有一個大後院，以前曾種過一棵白蘭花(台灣 叫做玉蘭)，也是香遠益清的白花。父親後來把花樹砍了，我就提議不如種薑花，薑花粗生粗養，只要近水就可以了。誰知他大加反對，還說了一句至今也令我造噩夢的話。

「薑花會招蛇來住的。」父親這樣告訴我，不管是真是假，那時也沒有百科全書可查，更無互聯網，但對於幼小心靈卻是一個恐怖的烙印。

從此，一說薑花，我就想起蛇；一提起蛇，我就會發慌失控尖叫。於是，種薑花一事就不了了之。

來美多年，沒見過花店有薑花；問人也不懂。

上個星期，正好看到一位英國香水收藏家的文章，提到久違的薑花。作家在日本鄉郊路經一戶人家的前院時，聞到陣陣動人的花香，不禁發思古之幽情，忍不住駐足聞香，後來才發現那是普通不過的薑花。

薑花英文名字叫Ginger Lily(薑百合)，也叫White Lotus(白蓮)，也有抽取其精華煉成香水，但不普遍，現在的年輕人大多嫌這種白花香的香水太女性化，像老女人的衣箱。

美國沒有薑花，也沒有像香港那種濕街市，要買新鮮的薑花，簡直是天方夜譚。要聞的話，只能買一瓶薑百合香水，在耳背輕灑幾滴，緬懷一下童年時這種獨有的花香了。