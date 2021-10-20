港督葛量洪治港時，我是住東頭村木屋區難民，牛池灣近在呎尺，在小斜坡上有一塊狹窄荒蕪野草地，我廢物利用，把它剷平翻土，灑上蕹菜種子，不到一月就長得欣欣向榮，食都食不完，送了一把給鄰居張老先生，他在大陸是私塾教博博齋老師，說了一段有關蕹菜神話故事。

他說封神榜裡講到，商紂王愛姬妲己有病，只有吃「玲瓏心」方可治癒，僅紂王叔父比干有此心，紂王稱如妲己不治，他再也無心國事，比干為了挽救家族天下，捐出此心，死後墓上長出青菜，因墓主人是空心，所以菜也只能空心。空心像徵無私，比干犧牲奉獻空心精神也成了後人紀念的典範。

空心菜是北方人稱法，南方人稱細蕹。細蕹嬌小玲瓏，長約半尺，蕹味十足，用油與大蒜熱炒至八成熟，香氣四溢，菜色翠綠及時上桌，把握住日正當中的蕹菜香味，然後一邊吃，一邊熟，一邊香，一直香到飯桌上曲終人散，幾乎食出耳油。後來啟德機場擴建，殃及池魚牛池灣，那塊蕹菜園也成了，成了我記憶的歷史遺蹟。

我帶著這些蕹菜園記憶，飄洋過海，來到美國 ，美國佬素菜主食是番茄及生菜，對於蕹菜毫無概念。中國 人有不成文傳統，如自己有一塊方寸之土，不種點五穀雜糧，算是暴殄天物，但蕹菜有腳會走路，從自己後院蔓延到鄰居後院，形同會移動的長城 因此美國法院下令，地上種蕹菜是不合法的，蕹菜種子不得進口，海關會查和罰款，菜農做實驗例外。

窮則變，變則通，我鑽了法律漏洞，請人打了一個長八尺，寬三尺，高兩尺的開口木箱，堆滿泥土，私下向一菜園老板商量，轉賣我一點種籽，三天後就萌芽吐綠，滿月時枝繁葉茂，我每天清晨及傍晚巡視二次，要水澆水，要肥下肥，如有被風吹倒的，小心翼翼一棵棵扶起，簡直就是在養自己掌上明珠，無形中流露了牛池灣蕹菜園在我心中地位的復活，也像徵了我文化血脈處處無家處處家的水到渠成。

每日傍晚時分，樓上居高臨下，遠望過去，小徑邊就是一片方草碧連天，串連著的是正紅的夕陽山外山。現在每周收成一次，尚吃不完，只好送親友，他們寶貝得很，視同餐桌上金技玉葉。

近年來香港 來了一些炒空心菜名廚，不久就名聲大噪，價錢比葷菜高很多，人們照樣趨之若鶩，門庭如市，連吃過的美國佬都念念不忘。種蕹菜及吃蕹菜的人越來越多，勾引起我想起牛池灣蕹菜園那段日子。