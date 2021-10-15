好友選擇提早退休 ，一心想住陪老公遊山玩水，但因為疫情 ，打亂旅遊計畫。但當全世界陷入半癱瘓之際，一向精明的她沒有讓自己虛耗光陰，反正不能出關，兩夫妻一於游走香港 不同角落，享受大自然同時發掘香港的城市面貌和隱世美景。

她熱愛繪畫，由2019年12月開始，將每天身邊的有趣人事以手繪方式記下，足足600篇，集結成10本日記，滿載生活點滴，成為最好的回憶錄。

她還慷慨放上fb同好友分享，畫風輕鬆搞笑，散發正能量，十分療癒。她好學不倦，還報名參加中國民間藝術課程，如扎染、蠟染和印染等創作和彩瓷繪課程，件件精采！

兩夫妻有共同興趣，喜歡參觀藝術展覽，一起報名上課學習急救，一起參加網課，還一起轉身務農，利用屋企的後園搭個瓜棚，開始種植各種瓜茄，在過去幾個月時間，將朋友送上的果實種子，放在泥土中，每天細心灌溉、施肥、人手授粉，短短幾個月，成功培植超過150多個不同品種的涼瓜、水瓜、青瓜、番茄、茄子，還有菠蘿和粟米，足不出戶就可以吃到新鮮蔬果，還成為最有心思的手信。

她細心把每件收成品記下編號，在fb上見到一隻一隻翠綠鮮嫩的限量版瓜茄，是真正本地自家有機種植的蔬菜水果，是見得到的健康食材。

兩夫婦能夠擁有共同話題、共同嗜好，一起享受慢活人生，羨煞旁人，實在是活在當下的最佳典範！