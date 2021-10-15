我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

務農養生 活在當下

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

好友選擇提早退休，一心想住陪老公遊山玩水，但因為疫情，打亂旅遊計畫。但當全世界陷入半癱瘓之際，一向精明的她沒有讓自己虛耗光陰，反正不能出關，兩夫妻一於游走香港不同角落，享受大自然同時發掘香港的城市面貌和隱世美景。

她熱愛繪畫，由2019年12月開始，將每天身邊的有趣人事以手繪方式記下，足足600篇，集結成10本日記，滿載生活點滴，成為最好的回憶錄。

她還慷慨放上fb同好友分享，畫風輕鬆搞笑，散發正能量，十分療癒。她好學不倦，還報名參加中國民間藝術課程，如扎染、蠟染和印染等創作和彩瓷繪課程，件件精采！

兩夫妻有共同興趣，喜歡參觀藝術展覽，一起報名上課學習急救，一起參加網課，還一起轉身務農，利用屋企的後園搭個瓜棚，開始種植各種瓜茄，在過去幾個月時間，將朋友送上的果實種子，放在泥土中，每天細心灌溉、施肥、人手授粉，短短幾個月，成功培植超過150多個不同品種的涼瓜、水瓜、青瓜、番茄、茄子，還有菠蘿和粟米，足不出戶就可以吃到新鮮蔬果，還成為最有心思的手信。

她細心把每件收成品記下編號，在fb上見到一隻一隻翠綠鮮嫩的限量版瓜茄，是真正本地自家有機種植的蔬菜水果，是見得到的健康食材。

兩夫婦能夠擁有共同話題、共同嗜好，一起享受慢活人生，羨煞旁人，實在是活在當下的最佳典範！

香港 疫情 退休

上一則

豪華老人院

下一則

倫敦漢堡包大比拼

延伸閱讀

下午茶

下午茶
國台辦秀水果蟲害照 籲蔡勿政治操弄

國台辦秀水果蟲害照 籲蔡勿政治操弄
罕見長度 沖繩農夫抓到1.76米赤煉蛇 會吃毒蛇還比人高

罕見長度 沖繩農夫抓到1.76米赤煉蛇 會吃毒蛇還比人高
雞精

雞精

熱門新聞

蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

密碼慘案

2021-10-12 02:00
這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆