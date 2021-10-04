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BTS美少男外交

〈每日驚艷〉張宏

最近網上其中一條熱爆MV，就是南韓男團組合防彈少年團（BTS）被總統文在寅委任為「未來一代與文化總統特別使節」，走進聯合國大會總部勁歌熱舞，拍攝勵志歌曲《Permission to Dance》。7個花樣美少男展現南韓高超曼妙的音樂與舞蹈技巧，執筆之時，MV點擊率已經接近1900萬。

看完這條精采MV，要給南韓總統文在寅十個讚。他十分高招，勁歌熱舞的花樣少男絕對不失禮，充分展示南韓的文化軟實力。音樂精采、舞蹈炫目、拍攝技巧高超，而且充滿正能量。美少男呼籲關注環保，全球青年馬上聽到，效果遠勝領導人演講十條街，外交馬上攞分。

老一代與新一代有代溝問題？老總統委任年輕的BTS做特使，顯示兩代共融，好感度爆升。年輕人只顧玩樂不愛國？讓BTS做國家代表，闖進聯合國，全國年輕人馬上充滿國家自豪。左看右看，都是多方共贏的高明之舉。

這條妙計，未必是日理萬機的總統自己想出來，而是身邊的智囊獻計。但有了妙計，也要總統願意承擔，對年輕人有信心，加上國內男團不負所託，收到任務後，演出大方得體又有創意，此事才得以成功。花樣少男，可能比政治家更能提升國家自信及愛國熱情。其他國家領導人可會學到嘢？

南韓 BTS 文在寅

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