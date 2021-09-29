「飲食男女，人之大欲存焉」，此話出自「禮記」所載孔子警句。跟著便說：「死亡貧苦，人之大惡存焉。故欲、惡者，心之大端也。」將「欲」與「惡」，相提並論。欲的重要性，早在春秋時期已有不少學者提出，例如曾和孟子辯論的告子，聲稱「食色，性也」。

食欲與性欲，是人性兩大基本需求，孔子顯然肯定須給予合理滿足。但怎樣才算合理？此中便大有學問。

以飲食而論，香港 人推崇「識飲識食」，但真正懂得飲食之道又有多少人？對於飲食，是否也應該建立正確的觀念，例如視飲食如良藥，是為了身體需要的營養，為療治形體而吃呢？

儒家的飲食觀，可先參考「禮記・禮運」記載，孔子曰：「夫禮之初，始諸飲食。」上古禮的產生，從飲食開始，那時人們把穀物、豬肉放在燒熱的石頭上焙烤，掘地為坑當酒樽，以手捧酒而飲，摶土為鼓槌，以表達對鬼神的敬意，說明飲食之道與祭祀相連。

飲食之道，最多人引述孔子說的「食不厭精，膾不厭細。食殪而餲，魚餒而肉敗不食。色惡不食，臭惡不食。失飪不食，不時不食，割不正不食，不得其醬不食。」孔子儼然是個食家，食物講究烹飪技術，更追求色香味，且重視飲食衛生，要吃得新鮮。這種飲食哲學，最合現代人標準。

相比之下，佛門的飲食觀一般人未必吃得消。或以為佛門主張吃素，也不盡然。

在原始佛教年代，佛陀為僧尼制定戒律，可以吃魚吃肉，因為當時的出家人要乞食，「乞到甚麼便吃甚麼」，不可再有揀擇。話雖如此，出家人即使吃肉，仍有戒律要守，吃肉要吃「三淨肉」，即眼不見殺、耳不聞殺以及不為己所殺。