自從父親給我和三個弟弟理出「兩邊沒有鬢角，頭頂一團黑髮」的「蓋頭兒」之後，我便開始自學起理髮技藝。經過在弟弟們頭上勤學苦練，16歲時終於理出了比蓋頭兒好看一些的髮型。可巧這一年，與我同住一條街的發小（一起穿開襠褲長大的）及同學金成也學會了理髮。我們倆就此開始了相互理髮生涯。

經過兩人月復一月、循環往復揮刀上陣，在彼此頭上嘗試過平頭、球頭之後，我們察覺到了各自腦型的不如意：我的後腦勺偏扁，需要一些頭髮遮擋；金成的前額頭寬長，頭髮少了也不太好看，於是我們倆決定剪分頭。結果，分頭在兩人頭上一誕生，不光我們倆心滿意足，歡欣鼓舞，就連父母、兄弟姊妹及同學也都豎起大拇指，讚歎不已：「這回你們倆像大男孩樣了。」

我倆髮型從此便固定下來：二八分頭。並且帶著這一髮型念完中學，告別父母及兄弟姊妹，踏上下鄉插隊接受再教育之旅。艱苦的知青歲月，我倆雖然不再像以往那樣頻繁相見，但適逢重大節慶假日，我們返回市內小家省親時，仍然特意聚在一起，為對方理剪昔日鍾愛的分頭髮型。知青大返程後，我們再續先前理髮約定，一個多月為彼此理一次髮，後來分別娶妻生子，各自有了新居所，也一如從前。

改革開放春潮湧入內地，香港 影片陸續在家鄉小城上映。我和金成兩個兒時的電影迷，星期假日經常相約走進電影院 ，觀看周潤發、李修賢主演影片《龍虎風雲》時，我倆當場驚歎：咱倆的髮型和李修賢的一樣啊！（李修賢扮演阿虎）並由此迷戀起李修賢主演電影，也愈加鍾愛他的髮型。我倆一起觀看了《義膽群英》、《壯志雄心》、《喋血雙雄》、《公僕2》、《初生之犢》、《龍爭虎鬥》、《雷霆第一關》等影片。

然而，歲月卻像一把刀，年逾不惑之後，率先把金成兩鬢刻出了白髮，跟著又把黑髮削減許多。儘管如此，金成仍讓我給他理剪分頭。我則愈加堅定固守分頭髮型，並得到身邊女同事交口稱道：「咱部門40多歲的男同事，有的頭頂出現白髮，有的頭髮稀疏了。你看看柯華，年近半百了，頭髮還那麽濃密、那麽規整，顯得還很年輕。」

隨後光陰歲月，金成的頭髮越發灰白稀少了，不得已，半百之後理起平頭，再後來乾脆理剪了光頭。而我在年近花甲時，擎著夾雜些許白髮的分頭，與妻子一道啓程來美。沒有想到，我移居海外第二年春季，獲悉惡耗：金成因肺癌去世，享年剛滿61歲，因多種緣由，他去世時還沒有領到退休金 。

傷悲漾滿心田，當晚我敲打出思念小文《永記發小情和義》，投寄給世界日報上下古今版刊發。

時下，棲身海外五年有餘了，我仍然理剪著分頭髮型，只是頭髮也灰白參半且日漸稀疏，但欣賞過年近古稀的李修賢近照，心裡又湧出一絲欣慰，我的頭髮比李修賢大哥的美髮還多一些呢。

今生挺幸運，理剪了40餘年香港影星髮型。