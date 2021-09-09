因為朋友介紹，讓我認識到「愛‧傳遞」，讓我第一次踏足坪洲，是因為受到愛‧傳遞創辦人Kitty的熱誠和衝勁所打動。

Kitty在商界打滾，在事業高峰時毅然選擇離開職場，全程投入社會服務，把自己的積蓄成立愛‧傳遞，一個以協助自閉症家庭走出困境的慈善組織。

Kitty在工廈內設立辦事處，集治療、培訓、家長輔導及「魚菜共生」生態系統於一處，還可以舉辦私房菜、手工食品和有機菜禮物籃工作坊。她在特別節日推出禮品包活動，將賣出的禮物籃或食品收入作營運成本外，還會捐贈營養食品包，送給獨居長者或低收入家庭。

因為她的熱誠，打動了移民夏威夷 多年的哥哥，離開自己的舒適區，返回香港支持妹妹有意義的工作，並且開班教授年輕人手調夏威夷咖啡 。

Kitty更創辦社企「綠悠天」，透過魚菜共生生態系統，希望為自閉症青年提供就業 機會，培養他們對魚菜共生的興趣，並協助他們進一步成為「魚菜師」。

最近她又搞搞新意思，與哥哥和女兒一起在坪洲營運咖啡店，目的是希望創造一個空間，讓繁忙都市人可以感受大自然，體會身邊好多人和物都值得大家珍惜，同時為自閉症青年創造就業機會，亦希望在這小店內，讓大家感受人與人之間互相連結的情懷。她還會送食物給島上的獨居老人，讓他們感受到溫暖。

以後多一個理由去坪洲！