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禪門李、杜

〈六合飛翔〉岑逸飛

李白與杜甫，是兩種不同性格，但也可見於其他領域，例如禪門。中土禪宗由達摩所創，五傳至弘忍，繼而分南北兩宗，北宗神秀一脈，安史之亂後再傳百年便式微，而南宗惠能禪風中唐後大盛，繼承惠能法脈的是青原行思與南嶽懷讓，南嶽有弟子名馬祖道一，行思有弟子名石頭希遷。馬祖便似李白，石頭則似杜甫。

由馬祖一脈，傳百丈懷海，下傳溈山靈祐創溈仰宗；黃檗希運創臨濟宗。而石頭一脈，一是傳藥山惟儼再二傳至洞山良價創曹洞宗；另一傳天皇道悟再三傳至雪峰義存，下分雲門文偃創雲門宗以及玄沙師備，再二傳至清涼文益創法眼宗。由是所謂「一花五葉」，一花是惠能，五葉是五個宗派，馬祖之下是溈仰、臨濟；石頭之下是曹洞、雲門、法眼。

說馬祖道一似李白，因其思想簡潔敏銳，內涵深長鮮明，其思想體系是三部曲，由「即心是佛」到「非心非佛」到「平常心是道」。在修行實踐上，是「任心為修」，大量生活場景可隨時隨地「接機」，不用看經坐禪、辯證地提出「非心非佛」，那是黑格爾的從肯定到否定，或老子的「反者道之動」，通過割斷思維定式發揮更大的主觀能動性，非有李白式的浪漫不可。

至於石頭希遷，他是重客觀而非馬祖重主觀；著眼本末而非體用。馬祖學禪是單刀直入，石頭卻是旁搛雜取，融會各家各派之長。廣泛地閱讀，倡導「回互」理論，注重不同思想系統的調和整合，經過長期哲學思維的精心鑄煉。論禪學功力，石頭希遷如杜甫那樣爐火純青，與馬祖的渾然天成相映成趣。

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