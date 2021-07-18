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狗性

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兒子的小狗Theo的雙耳豎起，像牠的若瑟狗爸爸，身上的毛卻較為蓬鬆，像比熊媽媽。每當我們忘記替牠梳毛時，一身金毛會亂糟糟的打結，鄰居都笑說牠這個狀態，十足像英相強生的一頭亂髮。

Theo具備所有被主人愛寵的條件，首先是性格溫馴，完全配合周遭的人。比如是早上若牠先醒來，看見我仍賴在床上，牠就會走兩圈、乖乖跑回自己的窩裡靜心等待，絕對不會騷擾你。

整天大部分時間，牠都會安靜地躺在我們的身旁睡覺，有時會熱情地舔我們的手腳，示意抱牠或觸撫牠。Theo最喜歡我替牠按摩全身，牠會四腳朝天、閉上眼睛地盡情享受。

我從來沒有忘記Bowie，雖然我們只有兩年相聚的緣分。三色柯基Bowie幾乎是Theo的相反版本，牠凶惡、喜歡主導，絕不輕易聽你差遣。牠不喜歡被人隨意觸摸，當牠四腳朝天，以為是在享受我輕掃牠的肚子，牠會突然跳起來循我的手狠咬一口。牠更有護食的習慣，時常會露出一口尖牙準備攻擊的姿態，令人膽顫心驚。

這卻不是Bowie的錯。我兒子說得對，犬隻初生的首六個月是最關鍵的。他首次到訪Theo家時，牠剛滿六個月，不僅能親近媽媽享受了母愛，這個家庭的成員均是愛狗之人，Theo是被愛孕育成長的，性格自然溫馴可愛。

反觀Bowie，我是從香港寵物店買牠回來的，當時只有兩個多月。聽說不少無良商人會讓名種狗媽媽過度生育，小狗出生後根本未能親近媽媽，甫出世就要學懂爭食搶地盤，一副凶惡德性是環境迫出來的呢！

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