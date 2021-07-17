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隱士文化

〈六合飛翔〉岑逸飛

中國文化有一種隱士文化，為西方所無。中國歷史上所標榜的高人、隱士，都被列入史書的《隱士傳》。可見隱士文化在中國傳統勢力之強，意義之深。

《南史・隱逸》云，隱士「須含貞養素，文以藝業。」其實一般的「士」隱居怕也不足稱為「隱士」，須是有名的「士」，即「賢者」，《易》曰：「天地閉，賢人隱。」是也。

相傳歷史上的隱士，在三代之際，便有許由、巢父、務光等，他們大多「視富貴如浮雲」，但其學問和人格，備受尊崇。在孔子一生，也極力讚歎伯夷、叔齊和泰伯等隱士的讓位和逃、隱，宣揚「邦有道，危言危行，邦無道，危行言遜」的處世方法。

說起隱士文化，筆者想起《五燈會元．卷五》載有一個情致動人的故事。話說唐代禪師藥山惟儼，是曹洞宗始祖之一。他有三個傑出弟子，道吾、雲巖和船子。前二人都開山當大和尚，獨船子寧願當隱士幫人筏船，只央求兩位師兄日後遇上有根器的可找他。

結果道吾介紹了夾山和尚去找船子。船子問：「大德住什麼寺？」夾山答：「住即不住，住即不似。」船子又問：「不似，似個什麼？」夾山答：「不是目前法。」船子再問：「甚處學得來？」夾山答道：「非耳目之所到。」船子罵道：「一句合頭語，萬劫繫驢橛。」

這裡說夾山雖明白佛法無住無相，但只是理念上，未見諸實踐。所以船子罵他說得頭頭是道，只是「繫驢橛」，指路邊繫縛驢的木棒，喻學人雖領得一句一棒的玄機，然若執著於一語一句，則反受其拘束繫縛，欠缺活用機法。

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