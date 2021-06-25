「老闆，麻煩呢到五蚊唱哂做一蚊，唔該！」這是我小學放學時最期待說的話。

八十年代尾、九十年代初，對於一個家境不富裕的小孩子來說，最接近偶像的方法就是抽Yes！卡。

那時候，還是四大天王的年代，我喜歡劉德華，妹妹喜歡黎明。

兩姊妹站在文具店門前橙紅色卡機的面前，每投一個硬幣，就是我們對偶像的一個投資 。

不論是四大天王、鄭秀文、周慧敏，抑或是那紅透中港台的林志穎，每張卡背面的歌詞或是偶像小檔案，都讓我們愛不釋手。

但命運總是弄人，我們總是抽到洪欣，而且命中率驚人，同一款連閃卡都抽過。

為了接近偶像，我們無所不用其「技」。小學六年級時，Yes！在荃灣，那時候還叫娛樂廣場舉辦卡拉OK大賽。每個星期日，下午2時前到達報名，便可參加。假如勝出的話，就有機會得到喜歡歌手的錄音帶，以及很多其他東西（都已經忘記了）。

我和朋友鼓起了勇氣決定參加，為了參加比賽，我每天苦練周慧敏的「最愛」。

我每天準時晚上七點半，晚飯後，一

個人站在窗前，面對著大街大聲哼唱

歌曲，現在回想，真的要向那時候的鄰居

道歉。

當一切整裝待發，準備出門之時，被媽媽攔截了。之後的星期日，媽媽不准我再提起唱歌比賽。

到中學時，我從流行音樂的遺憾，走進了電影 世界。

那時候家裡裝了有線電視，從電影台中，看到了很多經典的電影。從電影中看到了社會不同的面貌，認識了不同電影對人性及生命的看法。

電影開啟了我的眼界和目光，鏡頭下的人生五味雜陳，電影教會我的人文關懷，讓我畢生受用。

那時候，很喜歡「霸王別姬」及「金枝玉葉」的張國榮，他是一個能讓觀眾在銀幕之外，和他同喜同悲的演員。

我記得2000年時「鎗王」上畫，電影公司和商業電台合作，送出由張國榮及方中信親筆簽名的海報。

要得到海報只有一個方法，就是瘋打電話到電台，以先到先得的的方式答中問題，然後前往電台領取。我其實是一個很怕麻煩事的人，但為了張國榮的簽名，我對著電話本著排除萬難的決心，終於，電話接通，問題答對。

但問題來了，對於我這個「新界妹」、平時懶得「出城」的人來說，要一個人放學坐車到從未踏足過的廣播道，去取偶像簽名的海報，難！

但最後，海報到手。我在廣播道打開海報的一刻，看著簽名，我哭了。

幾個月後，我到美國 讀書，偶然會想到那張海報。我從來不捨得將它貼在牆上，不想把它的價值眨為一個裝飾品。

2003年4月1 日，在新聞上看到張國榮的死訊，我呆住了。張國榮已隨程蝶衣離開了，他，不願夢醒。而我的偶像夢，亦停留在那一刻。

這些都只是，年少時的刻骨銘心事。