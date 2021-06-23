日前網上瘋傳竹篙灣隔離營飯盒照片，百潔布椒鹽豬柳、發霉粟米午餐肉、慘白的燕麥粥……賣相恐怖得令我憶起童年陰影——小學飯盒。

讀小學時，飯商在午飯前一堂早就準備好一大個保溫箱的飯盒放在課室門口，那種隔夜飯的味道充斥著每一個層樓。排隊洗手，拿飯盒，乖乖坐好，等待著打開每日迎來的驚喜。有驚有喜，通常驚多於喜。

打開那半透明的膠蓋，貼在蓋上的萬顆水珠搖搖欲墜，若有一粒倒汗水跳入飯盒裡，那盒飯已大打折扣。然後惡夢就開始了。

三格五顏六色，硬是弄得色彩繽紛的飯餸，以為這樣就可以吸引小孩子的食慾，其實這樣更叫人反胃。最怕就是蔬菜格，被焗到又黃又霉的蔬菜攤在那個小格子，難看得梅菜都比它還要好看。味道出奇地怪，吃過一次後，會失去再次放入口的勇氣。我想小孩子不愛吃蔬菜不是蔬菜們的錯，可能是對學校飯盒的恐懼症。

菜上面的一格永遠是最引人好奇，聽說那一格是放肉的，但經常出現一些令人驚嘆的東西，例如鼻涕一樣的汁液、出奇地有冰鮮味的雞塊、顏色濃郁但淡而無味的肉醬、還有令人懷疑晚上會發光的螢光咖哩……真好奇，為什麼我家媽媽都沒有這樣的廚藝？

聽說要飲食均衡，健康每一餐，所以要符合營養標準，不加味精，連鹽糖都吝嗇三分，所以就是沒有味道。想叫小孩子愛吃蔬菜，吃得健康，我想飯盒供應商還是要另出奇招。

小學時最印象深刻就是星洲炒米粉，誰會覺得一個小學生會愛吃星洲炒米粉？那一次經歷真叫人倒胃口，是永不磨滅的痛楚，揮之不去的苦澀。那堆好像頭髮一樣亂的黃色炒米粉，放第一啖入口，那個異乎尋常的的味道衝擊整個味蕾，苦得來帶點辛，辛得來帶點涼，就是小學生也形容不出的震動。我內心默默地落下一滴眼淚。旁邊的青菜，依舊保持水準地難食，但好比那盤震撼人心的星洲炒米粉，硬嚥了幾塊快爛掉的菜，又硬吞了幾粒充滿雪味的肉粒，之後我就放棄了這盒飯。

學校總有討厭的老師，他們硬要學生把飯盒吃光，每每吃完都要經他檢查才可把盒子放回保溫箱，有時連吃剩一條霉菜也不放過，我懷疑他們要學生連膠盒也吃掉才滿意。更令人痛心的是，他看著眾多學生們吃飯盒，他們卻吃自備的愛心飯盒，香得令人想起媽媽的雞翼，但眼前就只有令人神魂顛倒的嘔吐物。

星洲炒米粉當然不過關，整個好像沒吃過的原封不動。老師看了一眼，我又看了幾眼他筷子上的瑞士雞翼，憂愁地返回座位，呆望了那堆「黃色頭髮」半小時，真的在沒有勇氣再放入口，又拿出去讓他檢查。那一刻我感覺到老師的一絲愛心，他好像感受到我內心的哭泣，看了幾眼，又看看我無神的雙眼，揮揮手讓我把殘酷的星洲炒米粉送回可惡的保溫箱。

小學飯盒真是個不堪回首的噩夢，想不到畢業了幾十年還有機會跌入食盒的深淵。我相家長們不會再認為小孩子是揀飲擇食才會對學校飯盒滿滿投訴，實況大家都有目共睹。