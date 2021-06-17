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變態殺手

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

英國近日有個原本被判終身監禁的重犯，成功申請獲假釋，引起輿論譁然。眾多團體激烈反對，認為若讓這人重獲自由，會為公眾構成危險。究竟為何國民會對這個61歲的老頭趕盡殺絕？

「有些人犯過的恐怖罪行，是沒可能容易忘記的！」有民眾說。

於八十年代，英國中部Leicestershire的小鎮，是非常寧靜的地方，民眾大多互相認識，姪兒好朋友的媽媽，有可能是兒子學校的老師；鎮內郵局、郵差的弟弟，正是花店老闆娘的丈夫……沒有人會料到，市鎮餅店的年輕餅師，竟然是變態的連環殺手。曾經稱讚他做的蛋糕漂亮具創意的，無不被嚇得渾身汗毛豎起。

Colin Pitchfork犯案時只有23歲，已婚，並育有兩名兒子。第一位受害人被他蹂躪時，Colin Pitchfork的年幼兒子正坐於他的汽車後排；而他似乎偏好覬覦未成年的少女。

當年15歲的Lynda，當完保母後拐小路回家時被殘暴姦殺；三年後，另一名15歲少女Dawn同樣被殺害，死前曾被強姦和虐打。警方於兩名受害人身體蒐證，發現遺下的男性精液均屬同一人。年輕餅師終於被捕，成為第一位透過DNA驗證而入罪的犯人。

三十多年後的今天，再次引起爭議，有人認為這人過去於獄中行為良好，應給予他重生的機會。但不少人、尤其是兩名受害少女的家人卻未能撥開陰霾，強烈反對他提早獲釋。

我不禁思量，究竟還有多少道貌岸然的罪犯，潛藏於平民百姓家？不期然起了一身的雞皮疙瘩。

英國 汽車 DNA

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