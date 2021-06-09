〈太平山下〉30蚊12餸

一碗熱騰騰，又紅又綠，又白又黑，甜酸苦辣匯聚在一起。只要30塊錢，就能買到的幸福，我想只有這家車仔麵店能做到。不能說是香港 最美味，但給予的滿足感是值得以遲到的危機來換取。

中學建於觀塘樂意山山頂，從學校走到鬧市需要半小時，校門前雖有小巴直到裕民坊，但全校師生加上附近居民都靠小巴來回，候車時間有年無月。即使學校准許學生出外午餐，但一來一回都把整個午休吃掉，這個准許變得有名無實。同學們還是乖乖留在學校，迫於無奈吃不開胃的飯盒，或是買小賣部的昂貴零食。吃了這麼多飯盒真的厭倦了，有時為了省幾個錢，會選擇少吃點，甚至不吃。

有天知道山下有家平價車仔麵，名叫德興車仔麵，30蚊就有12餸，這價錢無比吸引人。擇了個好日，和朋友約定午休鈴聲一響，飛奔到這家車仔麵店，一睹這碗傳說中的30蚊麵是長怎樣。

那天很幸運，一踏出門口，小巴就在站前等候著，減省不少腳力和時間。很快便到山下。德興麵店裡面早就坐滿人客，有老有嫩，門前還有兩群上班族等著。難得出來，只好給點耐性，不然就前功盡廢。我見客人面前的車仔麵都滿得要瀉出來，真的如傳聞一樣，多料抵食。老闆見有學生在等，破例在門口開了兩張枱給我們。

點餐紙上果然有30蚊12餸的麵，毫不猶豫地每人點了一碗。很快，幾個大大碗又熱呼呼的麵從廚房挪到我們面前。我們不約而同地「嘩！」了一聲，這麼豐富的午餐倒是第一次，有豬紅、蘿蔔、魚蛋、餃子……急不及待拿起筷子開餐。

餸菜種類多，也不會偷工減料，平日在學校吃個飯花15分鐘，但吃這碗麵卻花了雙倍時間。此麵不同平日為了省錢，只點兩、三個餸的車仔麵，十分便宜卻能吃飽喝足，是打從心底的滿足。當大家都吃完時，看看手表，距離午休時間完結剩下20分鐘。我們急匆匆，每人放下30蚊，就跑到小巴站，等待小巴的打救。

等了五分鐘，兩架坐滿乘客的小巴走過，以我們多年來等小巴的經驗，就知道是不會等到及時載我們回校的小巴。我們連滾帶爬，從山腳跑上山頂。

時間剛剛好，鐘聲響起就是我們踏入校門的一刻，連守門口的看更叔叔也敬佩萬分。氣很喘，滿頭大汗，但吃完那碗麵，力量足夠我們應付這場賽跑，還有下午老師演奏的催眠曲。