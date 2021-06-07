談起「信」，孔子有許多涉及「信」的言論，例如他說：「與朋友交，言而有信」；他對政治的批語，是「足食，足兵，民信之矣」(「論語・顏淵」)，其中最重要是「信」：「自古皆有死，民無信不立」(「論語・顏淵」)。

但孔子說的「信」，應該暗藏「誠」，若是不講「誠」而只是「信」，純粹是「言必信，行必果」，則孔子對此的評價不高。「論語．子路」記載孔子與子貢一段對話，孔子說：「言必信，行必果，硜硜然小人哉！」，「硜硜然」是剛勁之聲，又可表示堅硬的小石，「硜硜然小人」或可引申為固執己見而又識量淺狹之人。雖然「言必信，行必果」也是好事，但孔子顯然不太欣賞。

所謂「言必信，行必果」，一般解釋認為是「說話一定要守信用，做事一定要果斷」，筆者並不以為然。若「說話」與「信用」構成一種關係，則「行」與「果」的關係不應是做事與果斷，這個「果」字解作「結果」更好。而這樣做有何壞處？壞處是若沒有「誠」的作用，則「言必信，行必果」，可能會流於不問是非，而只是講信用。

孔子在「論語･衛靈公」中說：「君子貞而不諒。」意思是，君子顧大節而不計小信。到了孟子，對「言必信，行必果」的批評，比孔子說得更徹底，乾脆說：「大人者，言不必信，行不必果，惟義所在！」守信不是不好，但又不能拘泥固執於「信」而不知變通，難道我們對敵人也講「信用」嗎？所以要根據具體情況而通權達變，其標準就是孟子所說的「義」，是做人的原則。