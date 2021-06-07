我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

言必信，行必果

〈六合飛翔〉岑逸飛

談起「信」，孔子有許多涉及「信」的言論，例如他說：「與朋友交，言而有信」；他對政治的批語，是「足食，足兵，民信之矣」(「論語・顏淵」)，其中最重要是「信」：「自古皆有死，民無信不立」(「論語・顏淵」)。

但孔子說的「信」，應該暗藏「誠」，若是不講「誠」而只是「信」，純粹是「言必信，行必果」，則孔子對此的評價不高。「論語．子路」記載孔子與子貢一段對話，孔子說：「言必信，行必果，硜硜然小人哉！」，「硜硜然」是剛勁之聲，又可表示堅硬的小石，「硜硜然小人」或可引申為固執己見而又識量淺狹之人。雖然「言必信，行必果」也是好事，但孔子顯然不太欣賞。

所謂「言必信，行必果」，一般解釋認為是「說話一定要守信用，做事一定要果斷」，筆者並不以為然。若「說話」與「信用」構成一種關係，則「行」與「果」的關係不應是做事與果斷，這個「果」字解作「結果」更好。而這樣做有何壞處？壞處是若沒有「誠」的作用，則「言必信，行必果」，可能會流於不問是非，而只是講信用。

孔子在「論語･衛靈公」中說：「君子貞而不諒。」意思是，君子顧大節而不計小信。到了孟子，對「言必信，行必果」的批評，比孔子說得更徹底，乾脆說：「大人者，言不必信，行不必果，惟義所在！」守信不是不好，但又不能拘泥固執於「信」而不知變通，難道我們對敵人也講「信用」嗎？所以要根據具體情況而通權達變，其標準就是孟子所說的「義」，是做人的原則。

上一則

疫下黃昏戀

下一則

來到美國

延伸閱讀

讀書的目的

讀書的目的
道德經中的易經數理

道德經中的易經數理
姜濤應否做新冠疫苗代言人？

姜濤應否做新冠疫苗代言人？
君子「近」庖廚賽 6高手秀手藝 孫敏「鮮蝦蒸粉絲」奪冠

君子「近」庖廚賽 6高手秀手藝 孫敏「鮮蝦蒸粉絲」奪冠

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00
舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠（右二）回憶，莊人川（中）慈祥謙虛，樂於幫助後輩。（圖：葉至誠提供）

台裔創投家莊人川73歲癌逝 生前推動新創提攜後進

2021-06-03 20:32

姊妹（上）

2021-06-05 03:02
索福尼斯巴·安圭索拉的自畫像。（孫愷愉．圖片提供）

被遺忘的天才女畫家

2021-05-31 03:02

大嫂

2021-06-03 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光