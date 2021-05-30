我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

他來自台灣

〈太平山下〉鄭子

香港台灣同宗同種同文，地域相鄰，同是亞洲四小龍的夥伴，經濟、交通旅遊和文化交往都是十分密切，要切斷真不是那麼容易。

六○年代開始台灣經濟起飛，十大建設完成，奠定厚實經濟基礎。對內解除戒嚴，傳媒新聞有出版採訪的自由，投票選舉總統、縣府市長及立法院委員，完成民主改革。台灣鼓勵出口創匯之餘，文化活躍，優秀歌手演員輩出，金馬獎影片令華人眼界大開。

當年我在一間台商的香港分公司任職，主持人祖籍上海，台灣長大，跑業務外勤出身，操流利滬語和閩南話。到港後憑著上海人靈活交際手腕，很快學會廣東話，與港商開台打麻雀，關係融洽。又搭通門路，搞定了在港居留身分證。他猶如半個香港通，將台灣化工產品源源銷港，售予香港化工廠、鞋廠，成為新一代打入香港的台灣商人，工作之餘，還交了個滬籍港女當臨時情人。

深水埗布行雲集，有位台商專門收集台灣紡織廠、塑料廠的廉價頭尾碎料，集中後分門別類整理輸港，在南昌街設公司以稍低於正價將皮革、紡織品和塑膠原料售予香港小型山寨廠，利潤甚深，短短幾年已賺到滿盤滿缽。

台灣生產雞鴨脫毛機，構造不複雜，但甚合屠宰業使用，廠商到港推銷，成功打入街市販檔。台灣其他如印刷機、塑膠機等生產機械商也紛紛到港，創下不錯業績。此外，鄧麗君的歌聲、柯俊雄的影片進入港人的心靈；香港邵氏成為港台影業大本營，台星走紅香港，港產影片行銷台灣；瓊瑤的小說劇本和「姊妹」雜誌大受香港讀者的歡迎。

香港近日沒給台方駐港辦事處職員辦理工作簽證延期申請，台方亦意興闌珊，無意強人之難，估計長期台港密切關係可能告終。港府全力投入發展大灣區，忘記了歐美老友尚有理，但拒亞洲傳統老友則有點那個。

台灣 香港 工作簽證

上一則

我喜歡學成語

下一則

買豆腐的掙扎

延伸閱讀

董建華：港人移民是無遠見

董建華：港人移民是無遠見
甄珍滑倒、摔傷 動腦部手術 瞞了外界2個多月才曝光

甄珍滑倒、摔傷 動腦部手術 瞞了外界2個多月才曝光
菲傭初確變種病毒 香港又封區 維港灣6座760人0確診

菲傭初確變種病毒 香港又封區 維港灣6座760人0確診
香港缺醫療人手 財爺促開放海外醫師返港

香港缺醫療人手 財爺促開放海外醫師返港

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00
賈平凹在簽名。（陳瑞琳．圖片提供）

可遠看亦能近睹

2021-05-26 03:02
全球經典童書「好餓的毛毛蟲」作者享耆壽91歲。（路透）

童書「好餓的毛毛蟲」作者辭世 曾說微不足道也能翩然飛

2021-05-27 04:45
國68年秋天某個晚上，黃春明（右）約古蒙仁吃飯，請他抽了人生的第一根菸。（古蒙仁．圖片提供）

烏龜吃大麥

2021-05-25 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞