香港 和台灣 同宗同種同文，地域相鄰，同是亞洲四小龍的夥伴，經濟、交通旅遊和文化交往都是十分密切，要切斷真不是那麼容易。

六○年代開始台灣經濟起飛，十大建設完成，奠定厚實經濟基礎。對內解除戒嚴，傳媒新聞有出版採訪的自由，投票選舉總統、縣府市長及立法院委員，完成民主改革。台灣鼓勵出口創匯之餘，文化活躍，優秀歌手演員輩出，金馬獎影片令華人眼界大開。

當年我在一間台商的香港分公司任職，主持人祖籍上海，台灣長大，跑業務外勤出身，操流利滬語和閩南話。到港後憑著上海人靈活交際手腕，很快學會廣東話，與港商開台打麻雀，關係融洽。又搭通門路，搞定了在港居留身分證。他猶如半個香港通，將台灣化工產品源源銷港，售予香港化工廠、鞋廠，成為新一代打入香港的台灣商人，工作之餘，還交了個滬籍港女當臨時情人。

深水埗布行雲集，有位台商專門收集台灣紡織廠、塑料廠的廉價頭尾碎料，集中後分門別類整理輸港，在南昌街設公司以稍低於正價將皮革、紡織品和塑膠原料售予香港小型山寨廠，利潤甚深，短短幾年已賺到滿盤滿缽。

台灣生產雞鴨脫毛機，構造不複雜，但甚合屠宰業使用，廠商到港推銷，成功打入街市販檔。台灣其他如印刷機、塑膠機等生產機械商也紛紛到港，創下不錯業績。此外，鄧麗君的歌聲、柯俊雄的影片進入港人的心靈；香港邵氏成為港台影業大本營，台星走紅香港，港產影片行銷台灣；瓊瑤的小說劇本和「姊妹」雜誌大受香港讀者的歡迎。

香港近日沒給台方駐港辦事處職員辦理工作簽證 延期申請，台方亦意興闌珊，無意強人之難，估計長期台港密切關係可能告終。港府全力投入發展大灣區，忘記了歐美老友尚有理，但拒亞洲傳統老友則有點那個。