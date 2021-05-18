感恩不同報恩，感恩是一種生活態度，一種生活智慧，對生活時常懷有感恩之心，便能保持健康的心態、進取的信念，這不純粹是心理的安慰，也不是對現實的逃避，更不是阿Q的精神勝利法，而是一種歌唱生活的方式，來自對生命的熱愛。

能心存感恩，就不會有太多抱怨。太多抱怨會產生負能量，令人徒添抑鬱。感恩就不同，可以讓心中的狹隘和蠻橫稀釋，心胸反而會更加廣闊。

人一旦懷有感恩之情，對別人或是對環境就會少了一分挑剔，多了一分欣賞。這是一種積極的情感，能使我們感受到大自然的美妙、生活的美好。對太陽感恩，是對溫暖的領悟；對藍天感恩，是對純淨的認可；對草原感恩，是對生生不息的嘆服；對大海感恩，是對包容的傾聽。

懂得感恩，更能使人謙卑，甚至會將感恩轉化為愛與慈悲。常懷感恩之心，就可以逐漸寬恕那些曾和自己有過結怨或過節的人。感恩的層次超越報恩，因為「無恩也感，無情亦報」。感恩是基於熱愛生活的動能，是不計較個人恩怨的人格昇華。

活在感恩的世界，會認為斥責的聲音能助長智慧；被絆倒了反而能強化能量；受到遺棄則學會了自立；受到欺騙倒能增進見識；被傷害了則是對心志的一種磨練。

活在感恩的世界，會為世間任何所獲而感激；會為生而為人而有所感激；會為自己所擁有的如此之多而感激；甚至為周遭的一山一水、一草一木而感激。這種感激可凝聚成無私地對人對事的付出，對存在的關愛，這樣自能讓生活充滿了陽光，而生命也變得朝氣蓬勃。