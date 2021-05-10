《逆天奇案》點破離奇謎案？

十分期待日前首播的新劇《逆天奇案》，尤其看了《逆天奇案神級偵查》製作特輯，向來是警匪片擁躉，此劇用逆向思維破「奇案」，倒想見識如何「逆」法？

劇集以七個離奇謎案貫穿，警隊精英與罪犯鬥智鬥力，以逆向思考，與罪犯進行心理博弈，拆解奇案真相。設計謎案，功力大考驗，還要用逆向思考破案，編劇設了局要拆局，要出盡洪荒之力。劇集由出名要求高的劉家豪任總監製，品質和收視有保證，加上演員陣容鼎盛，有飾演O記雙雄︰熱血的陳展鵬、冷靜的黃智賢，兩男不打不相識，還有癡心託付陳展鵬的刑事情報科警長林夏薇；野性黑客馮盈盈、披著羊皮的富二代夫婦張穎康和劉佩玥、偏鋒律師蔣祖曼、好打得的飛虎隊隊長錢小豪；少有入劇的洪卓立、JW王灝兒、朱健鈞及蘇姍等，又有好戲之人鮑起靜、米雪、羅蘭、農夫、艾粒等客串。

劇集第一個單元《殺虎恐襲》，殺氣騰騰，恐怖分子竟然布局殺飛虎隊。Trailer拍得超緊張刺激，槍戰、飛車、爆炸、打鬥，逼真，有不少大場面，真實感強。

兩線劇同是警匪片，先有歐陽震華輕鬆鬼馬的《伙記辦大事》，緊接刺激觀感考腦筋的《逆天奇案》，觀眾如何走得出這個天羅地網。