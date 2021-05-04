得知電影 《十二夜》將開拍續集，忍不住回看這部香港 經典電影。看陳奕迅、張柏芝 在便利店裡分手，多過癮；微波爐響起一次又一次，旁人又是叮燒賣又是淥杯麵，陳奕迅身旁有台很久沒見的汽水機，張柏芝面前有一排醬汁。這時，我想起二十年前的香港便利店多精采、多美好。天黑時，嘴饞想食消夜，二十四小時便利店往往是最佳選擇。

嚴夏時，我特別愛吃冰涼，家中沒有冷氣，熱得發慌，躺在床上，左滾右轉；只靠風扇一點兒的微風，怎能抵抗艷陽的餘温。家中冰箱小，不能存放雪糕或冰棒等解暑聖品，只好踢著拖鞋，走到樓下便利店。買一個透明膠杯，到自助思樂冰機前，拉拉手掣，五顏六色的冰河湧出來，自助的好處可以一個杯子幾個味道。

那時我挺羨慕便利店的員工，可以仼吹冷氣，又可以仼喝思樂冰，雜誌可以先睹為快，多寫意。吸著思樂冰，在便利店漫無目的地遊走，看看雪櫃有甚麼新飲品，看看雜誌有甚麼新八卦，那個夏夜過得很快。

思樂冰喝完，說話會散發著思樂冰的香氣，身體蘊藏著冷氣的溫度。瞄一下店員，沒在看，偷偷再多倒一杯思樂冰回家慢慢品嘗。為了保著冷氣給予的滿足，為了不讓思樂冰溶掉，用十秒九的步法飛奔回家。身心涼透，可以安然入睡……。

天氣冷時，晚上在寒風吹得特別凌厲，剛吃過晚飯吹得蕩然無存，消夜是必須的。跑進便利店，寒風暫時停止，肚子叫聲更加明亮。雪櫃裡有不同款式的微波爐食品，從主吃到甜點都能照顧得到。

最有名就是雞脾（雞排），肉質嫩滑，有夠入味，包裝附送膠手套，夠細心，不用怕手髒。叮一叮，

香噴噴雞髀就出場。站在高桌前，一口一口咬下去，暖意從舌頭滑到胃裡。我見收銀員被香味吸引，偷瞄了幾次我的雞脾，隱隱約約吞了一口口水。一隻雞脾吃不飽，還有點心拼盤、碗仔翅，再餓可是以叮個飯盒、咖喱飯、肉醬意粉……有微波爐的便利店，就能餵飽肚皮。

近年有微波爐的便利店買少見少，大家都要求快，拿起幾包零食，拍一拍卡便走了。疫情下，在便利店吃叮叮食品，更是十分危險。當大家對日本的便利商店讚不絕口，我卻想念著香港以前的便利店。曾經在站左便利店裡，隨意叮一點來吃，喝杯思樂冰，已經是一個圓滿的消夜。