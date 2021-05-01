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一念之間成魔

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂「邪不能勝正」，在乎正的一方，要加倍努力。所以講修行，不論是儒、釋、道，只要功夫得力，自可超越魔外。但年紀愈長，人生經驗會告知，正邪鬥爭，不易分出勝負，而且經常是「邪」的取勝機會較多，否則何以社會上有這麼多不公義的事發生？

佛門認為，在末法時代，邪氣充斥，有很多妖魔鬼怪，經常附在人身作祟，被附著的人自己也不知道，因而令正邪很難辨別，《楞嚴經》上說，妖魔鬼怪都入了佛門，剃頭受戒，披上袈裟，他們要蓋廟、化緣、募化，原來都是騙錢的。又有所謂正人用邪法，邪法亦正；邪人用正法，正法亦邪。正與邪，可不是黑白分明，其中存有很多灰色地帶。

有個說法認為，「地獄門前僧道多」，也不無道理。《佛說法滅盡經》、《大般涅槃經》有提到：在未來末法時代佛法將滅時，天魔波旬會逐漸壞亂佛陀正法，天魔會派魔子魔民穿如來衣，住如來家，吃如來食，說如來法，破壞如來正法。

但所謂妖魔鬼怪，其實也有分別。佛門認為修菩提道的人不斷淫就成魔；不斷殺的就成鬼；不斷偷盜的就成妖精。在西方，魔鬼和邪靈形象更多變，最初是基督教傳說中名叫撒旦的大人物，發展為恐怖的地獄之王，但十八世紀啟蒙時代後，它漸漸由一個外在的獨立存在內化為人心深處的「惡」，而現今更成了浪漫主義的象徵。

究其實，是人是魔，是正是邪，都不過是文化符號，一切從心而起，還從心而滅。

善用心者是正，不善用心者即成魔，而正邪之間的分界，可能只是那一念之間而已。

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