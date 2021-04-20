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加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

騙徒點心

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

前陣子有傳娛樂圈中有夫婦被騙徒覬覦，騙去巨額。大家不禁滿腹疑問，何解歷年來受騙的藝人總會俯拾皆是，為甚麼藝人老是成為騙徒的點心？

原因眾多。首先是藝人普遍給人富貴的形象，錢又極容易搵，輕輕鬆鬆唱唱歌、遊戲人間演演戲，那就財源滾滾而來了，即使是騙走他們少許金錢，騙徒也沒太大罪疚感吧！

那是極大的謬誤。藝人每賺的一分一毫，其實都是有血有淚的辛苦錢，那是一份極為挑戰人類體力的工種，考驗你能否三日三夜不眠不休，又或天寒地凍跳落海、炎夏穿羽絨跑上山，而仍會自如念對白，臉不改色的。

事實上，我認識的圈中美女大多生活淒苦，當我在盡情大吃大喝時，她們都是咬條紅蘿蔔而已，若苗條身材走了樣會影響生計呀！辛苦勤勞賺來的錢卻被騙去，那是多麼淒慘的事情啊！

可是，騙徒當然不會存絲毫惻隱之心。這類人城府極深，經過精心推敲的騙財路綫圖中，必定會砌進藝人的角色。於豪華氣派的騙徒家中，必然有藝人為座上客，增加整件事情的可信性。「阿邊個同邊個有頭有面，佢哋咁出名都有投資落去喎，咁應該信得過啦！」後果如何，大家心裡有譜。

當然，藝人本身也該負責任。我認識的藝人朋友經常被我揶揄為「鱷魚頭老襯底」，他們不是蠢的，不少更是聰明絕頂，但愈自命精明的，盲點亦相繼愈多。若基於太忙，無暇關心時事世情的，就更容易墮入騙網了：「嗰個人檔生意話係同李嘉誠合作㗎喎，咁我咪信囉！」

那人可能僅於跟李嘉誠推過一次門而已，咁都信，正傻瓜！

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