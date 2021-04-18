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兩齣韓劇

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

Netflix熱播的兩齣韓劇「西西弗斯的神話」和「黑道律師文森佐」，各有特色，各有捧場客。有得揀，幾時都是觀眾的珍貴權利。

先談劇情。「西」劇先聲奪人，場面震撼，製作費應該不菲。拖篋未來人真神祕，料不到未來世界的人沿用的行李篋，款式方面沒有絲毫進化，那究竟每個篋裡又隱藏著甚麼祕密？

追看到第四、五集，開始會走開片刻煎個蛋，集集如是追追逐逐，幾乎是同一公式，煩！這是純屬個人口味問題，本人看電影「Inception」時，同樣是覺得煩。大玩時空交錯的橋段，足足看了超過30年有多，膩極了。

反觀「黑」劇，相信除了宋仲基那份演員費昂貴之外，搭個舊大廈景就搞掂了，製作費相對克制。但劇情則較為有新意，起碼不算樣板，偶爾也會預想不到。劇情披露現實世界的黑暗面，壞人當權，弱勢人民被壓、被殺，題材本來甚為沉重，編劇巧妙安排了一群騎呢怪住客，以黑色幽默手法來平衡氣氛，聰明。

兩劇的選角都很明智。「西」劇男主角曹承佑不算是俊男，但向來有觀眾緣，他演天才工程師亦能信服。至於朴信惠更擁無敵觀眾緣，任何亞洲人家庭總會有個女孩貌似她。但年紀漸長，不能再演楚楚可憐的鄰家女孩了，今回演未來女戰士尚算有新鮮感。

至於「黑」劇，我有認真思量，若不是由男神宋仲基來演黑道律師，我還會繼續追看嗎？金汝彬雖然不夠漂亮，但她的演技確實又不錯。演她爸爸的劉在明是我最喜愛的老戲骨，「Itaewon Class」(梨泰院Class)已證實，但不曉得是否演員費太貴，演了數集，他的角色就死了。

宋仲基 電影 韓劇

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