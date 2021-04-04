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Soulmate髮型師

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

當你離開了舒適圈而跑到一個全新的地方去居住，姑勿論是世上任何的一個城市，你需要適應的事情都會數之不完。其中一項看似不重要，卻其實是極之重要的，是要盡快物色一位讓你稱心的髮型師，你的儀容能否保持於最佳狀態，就要靠他或她了。

髮型師較像一位soulmate，他或她可能比知心友更能了解你。你毋須說一句話，單是一個屁股坐下來，相熟的髮型師就能像你肚裏的一條蟲，壓根兒能掌握你的喜好。

他或她對於你的底細更是瞭如指掌，你是甚麼職業、家裏有多少個孩子等，他們跟你搭訕時，資料是從來不會出錯的，這也是成功髮型師必具備強項。

當你身處一個全新的城市時，你會多麼想念家鄉的soulmate髮型師啊！總不成讓自己的儀容走下坡的，快快動身尋覓吧！

倫敦的理髮店是超乎想像的多，有時在地鐵站出口不遠處就有三間並排而立，生意亦好，很多客人在等候。仔細觀察，客人原來是清一色的濃髮大鬍子，這類店不適合我吧！

確實沒有種族歧視的成分，總覺得白人或黑人髮型師不太懂得處理亞洲人的髮質，於是毅然走進唐人街一間華人理髮店碰碰運氣。誰知髮型師觸碰我頭髮的手，傳來了濃烈的煙臭味，嚇得潔癖處女座拔足逃跑。

兒子的髮型挺好看呀，原來他也找了好一會，終於在Zone 1找到一位年輕韓國人髮型師。至於我，想不到soulmate就在咫尺，在家裏轉角處的髮型屋有位聰敏的俄國女郎，只要給她看相片，就能足本剪出，收費只是20英鎊呢！

地鐵站 種族歧視 華人

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