愛心+耐性+技巧＝？

「我小孩4歲，有口吃問題，考小一面試 時那不就很吃虧？」

「我小孩口齒不靈，有沒有得救啊？」

「我小孩口吃，說話丟三落四，我老公也有輕微口吃，究竟有沒遺傳？」

我曾經遇過一個家庭，是三代都有口吃問題的，包括爺爺、爸爸和孫兒。不能排除有先天遺傳的因素，但亦有可能是加上後天的模仿行為。姑勿論是怎樣頑劣的情況，以下這條公式必能奏效——爸媽的愛心＋耐性＋技巧＝孩子的成功！

自己孩子自己救，不要妄想付錢給言語治療師，人家就會將你的孩子一夜間變成全新口齒伶俐的娃娃來。若要成功，爸媽是需要在家努力全面配合的。

首先，戒掉壞習慣。當孩子在竭盡所能嘗試以說話表達，卻又結結巴巴時，請切勿露出一臉的輕蔑。口吃跟濕疹、食物敏感等都是與生俱來的，請接受和包容吧，協助孩子也接納自己的特徵，不會因長期被嫌棄而產生自卑感，影響成長。

爸媽切勿愛面子、不愛孩子，因為孩子口吃怕失禮人而把他藏在家裏，若孩子鮮有機會跟人說話溝通，反而會阻礙了進步的空間。

請爸媽切勿偏心，特別疼愛很會說話的孩子而看扁說話不靈光的一個，並不時作出無意義的比較：「你看，阿妹比你小，講話都比你行！」侮辱孩子的自尊是絕對不會令他們進步的。

最重要的一環請爸媽必須謹記，萬萬不能以為要糾正孩子口吃，而嚴罰他們，這只會適得其反。有口吃小孩被罰同一句話要重複講100次，最終弄致他不再開口說話。