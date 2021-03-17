所謂「胡塗」，指人的頭腦不清楚或不明事理，也指事物混亂不清。「胡塗」一詞出自《宋史・呂端傳》，宋太宗欲找呂端做宰相，認為呂端小事胡塗，大事不胡塗。果然宋太宗去世後，內侍王繼恩密謀廢掉太子，被呂端發覺其陰謀，制止了事態的發展。

如今世人看聰明人，總是找「著數」，得好處；胡塗人則被人討便宜，常吃虧。但鄭板橋除了「難得胡塗」的匾額外，另有一匾額題為「吃虧是福」，下面加注曰：「滿者損之機，虧者盈之漸，損於己則盈於彼，各得心情之半，而得心安既平，且安福即在是矣」。因此以「吃虧是福」詮釋「難得胡塗」這才是真聰明；世俗的聰明則是假聰明。

「難得胡塗」，難在哪裡？難在腦海清醒，心如明鏡，但面對官場黑暗卻要充耳不聞，視而不見，假裝胡塗，雖然淡然於外，卻須痛苦於內，因而有「難得胡塗」之嘆。

如今中國 文化積澱的「胡塗哲學」，其精髓在於「過程胡塗、結果不胡塗；表面胡塗、心裡不胡塗；小事胡塗、大事不胡塗」。「胡塗哲學」不能濫用，大是大非面前不能胡塗，原則問題不能胡塗，它體現的只是從容不迫的氣度，謙虛為人的態度。所以果真要做到「胡塗」也不容易，它需要智慧、修養和勇敢，具有超脫的心態，淡泊一切得失的心境。在現實生活，人還真的需要裝點胡塗。人生在世，難得胡塗，凡事不要太鑽牛角尖，不要太想不開，不要太計較。退一步海闊天空，事情會隨時間慢慢清晰、淡化、消融，最後便免除了煩惱。