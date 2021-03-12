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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

誰最難相處？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

著名影星班史提勒於金球獎頒獎禮中，表演一貫的幽默，他自我揶揄說過去一年因為疫情的關係，終於可以有充分時間讓他讀完一本書，還有像其他大部分人一樣，學懂了烘烤麵包，他隨即咬了一口以香蕉麵包做成的獎項。

我嘰咕笑起來，因為他引起了我的共鳴。四個月前，我對烘焙蛋糕麵包這回事壓根兒一竅不通，沒料到今天會整餅成癮，終日心思思，想挑戰極限。

去年回到倫敦，碰著疫情急轉直下，未幾全國更嚴厲執行封城措施，我天天足不出戶。大半生勞勞碌碌，天天與時間競賽，沒料到今天醒來會慨歎一天太長，不知道該如何打發。前半生都在天天履行繁雜的任務，接載孩子上學、放學、到興趣班，再趕去接丈夫下班等，沒料到今天可以自然睡、自然醒，有種無債一身輕的自在感覺。

世上跟你最難相處的人，其實是自己。很多人就是懼怕獨處、恐懼寂寞，而在疫情中因未能外出找玩伴，而熬出了情緒病來。托賴！我倒沒有這個問題，獨處也要善待自己嘛，一塊豬扒都想辦法將其變得色香味美，絕不馬虎呀。

可是，有一晚突然心思思很想吃一個港式蛋撻，怎辦？到YouTube找吧，原來又不是想像中的困難喎！於是，我這個一生從沒焗過一個蛋糕的人，過去四個月裡已成功自製了菠蘿油、椰賓、叉燒麵包、咖喱牛肉包、巧克力瑞士卷、檸檬芝士餅和無比軟熟的Wool Roll Bread等等。

烘焙麵包也好、種植也好、編織也好、跳舞、唱歌也好，能讓你心靈寧靜富足的事情，一定錯不了。

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