新一年香港 求得中籤，籤文說「世情局面苦徒然」，解曰「凡事不合」。經歷了混亂及疫症的香港，人人憂愁惆悵，的確苦徒然。「中籤」有如半杯水，負面地看，一半都是壞事；正面地看，還有一半是好事。與其埋怨，不如發揮正能量，在「火未燃」時看到機會，助人自助，清醒行事。

剛巧朋友傳來天主教教宗方濟各 （Pope Francis）4年前的建議，雖是2017年春天齋節（Lent）的話，現在看來，竟然有如陰霾之中的指路明燈。教宗談到11種惡習，他要求教徒在守齋期除了禁食之外，還要「禁止」負面習慣，養成正面習慣。

教宗的建議是：1、戒除惡言，要口出善言；2、戒除悲傷，要滿懷感激；3、戒除憤怒，要充滿耐心；4、戒除悲觀，要充滿希望；5、戒除憂慮，要信任上帝；6、戒除抱怨，要崇尚簡樸；7、戒除壓力，要常常禱告；8、戒除愁苦，要心存喜悅；9、戒除自私，要充滿同情；10、戒除仇恨，要彼此和解；11、戒除多言，要沉默和聆聽。

11件惡習我樣樣有齊，一看已經汗顏，難怪常有壓力、心中鬱悶。中、西宗教殊途同歸，若人人心懷善意，發揮正能量，就會看到另一半正面的機會，不會苦徒然。