新年期間與朋友聚舊，「移民」是今年談論的主題，差不多與所有朋友，寒暄話題就是那個國家適合港人生活。較多人選擇到英國 ，仰慕其文化氣息，希望子女能夠入讀劍橋、牛津，不過想到英國人常吃那塊雪白而無味的炸魚，大家都不禁猶豫起來。

說到底不是去兩星期的旅遊，要長時間的改變原來飲食口味，也許是頗為難的事情，於是那些無兒女羈絆的朋友，多會提議移民泰國 ，生活開支較低，而且飲食口味容易接受。

從歷史上看，泰國史上第一個王朝稱為素可泰王朝(約中國 元、明朝)，就是由中國雲南一帶人民逃難南遷所創，後來鄭和下西洋，促使更多沿海中國人到泰國發展，例如潮州人、福建人，他們從事商業或宮中要職，輕易掌握了泰國的經濟活動。中國菜也成為了泰國貴族階級的飲食，例如泰式炒粿條，這菜式源自潮州，把米漿蒸熟後切成米麵條就是粿條了，跟港式炒河粉很相似，前者麵身會較厚和闊，不過對一般食客來說，也不會執著箇中的差異。

除了炒之外，也有清湯粿條，類似港式魚蛋河粉，潮州地區常配搭的牛肉丸，到了篤信佛教的泰國，就改以豬肉代替。還有泰式炒飯炒麵之類，跟揚州炒飯分別不大，究其所以，還是原材料相同。

香港人常吃的食材，不少都來自泰國，其中最重要的是泰國茉莉香米，超級巿場銷量最好的泰國米為金鳳牌，這個品牌歷史悠久，不過幾家超級巿場的包裝都不同，不少人誤以為是冒牌貨，其實主因是來自兩個代理商，還有款不叫金鳳而是叫丹鳳米的，也是同一個米廠出品，不過口感和食味都稍遜，大概是米廠賣的次一級貨色。

泰國不止供應了平常的米飯，最矜貴的食材燕窩，也有不少來自泰國，據說是鄭和下西洋期間，嘗過燕窩後帶回國獻給明成祖，自此燕窩就成了宮廷宴席上的珍饈，也成為了現代人的養顔補品。不過巿面上多是印尼產的「屋燕」，由於是半人工飼養方式，所以價錢相宜，泰國產的多是洞燕，天然產物，相對品質較好，價錢就不用多說了。

事實上，泰國飲食有很多中國菜的影子，移居當地起碼不用擔心胃口問題，而且可以時常大啖燕窩，即使沒有美顏功效，總比在歐美地區每天吃加工食物健康得多。