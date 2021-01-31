「易經」是硏究吉凶之書，教人如何趨吉避凶。甚麼是「吉」？「說文」釋「吉」是善；「逸周書」釋「吉」是禮義順祥；「易經．坤卦」釋「吉」是安貞。吉是善的，能夠積善是吉事。「易經．坤卦文言」謂：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。」餘慶是餘留的德澤，指多行善事，必有後福，那是吉。

也有解釋說「吉」是會意字，其甲骨文 的字形，上面像兵器，下面像盛放兵器的器具，合起來便是把兵器盛放在器具上而不用，假若沒有戰爭禍害或是危難，便是吉，這是從被動的意義看吉。假若從主動的意義看吉，吉是歡樂的，而最原始的歡樂，是男女性愛的歡愉，故有說法謂甲骨文的「吉」字，上面是男性的生殖器，下面是女性的生殖器，兩者結合，便是吉了。

面對今日社會日趨於複雜，處身千變萬化的環境下而不會迷失方向的，要懂得趨吉避凶。「易經」講吉凶也不是沒有秘訣，六十四卦除了第十五卦的謙卦外，每卦的爻辭都有吉有凶，獨是謙卦，六個爻辭都是吉而無凶。可見無論學習、工作或生活，想趨吉避凶，都應先在謙卦上下工夫。

謙卦的卦象是山在地下，高而不踰越，謙卑之義。山崇高而居於地下，地氣從低處而上行，因謙卑而崇高。山艮止於內而有所不為。謙卦彖辭曰：「天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。」說明天地鬼神對「謙」的態度。謙卦教人謙虛，一謙而四益，得天地鬼神之助。謙是福之所伏，禍之所避，大吉大利，萬無一失，但有多少人能真正做到？