看過網紅們的房間後，我也想跟上時代腳步，改改房間擺設，令空間更有質感，生活更加摩登。

描述舊物的文章總是由收拾東西開始，整理雜物必定會找到千件陳年舊物，我的也不例外。

舊物一件一件走出來，鼻子的感覺一點一點滲出來，乞嗤！塵埃包圍着每個回憶，令記憶不被時日打擾，我也很聽話沒拜訪它們很久了。過久的關係，我忘記了飛灰中的那塊布碎何以得來。為了加入摩登時尚行列，收藏着一塊舊布碎是多荒誕不經的事，所以我想都沒想就丟掉的垃圾桶內。過了幾分鐘，我瞟了一瞟躺臥在垃圾桶中的布碎，愣了一下，皺了一下眉頭。

那是一塊布碎，一個記憶，一個錯誤，一個教訓。

大約六歲的我，牙齒沒長齊，腦子就充滿歹念，總認為我家姊姊是我這輩子的天敵，每天對我囉嗦管教，我沒有據理力爭的能力，只好動之以武，所以兩姊妹經常為芝麻綠豆大的事吵吵嚷嚷。在一晚月高風黑之夜，不知哪來的風把六歲的我喚醒，我想是睡前喝的那杯果汁。睡眠不足引致人失去理性分析，例如當時睡眼惺忪的我不爽月亮光得耀眼，不爽果汁太誘人，不爽廁所離房間有十步的距離⋯⋯更不爽姊姊掛起來的校服裙。歹念讓我忘記真正醒來的原因，目光只放在姊姊的校服裙上，我拿出鋒利如刃的剪刀，在裙子上剪了個洞，把剪出來的小圓布放在枕底，朦朦朧朧地又走入夢鄉了。

不是太陽伯伯的温暖，不是媽媽的呼喚⋯⋯這個清晨，是姊姊大聲呼叫媽媽的噪音把我吵醒。她發現了校服上的洞口，眼利的媽媽一看便知是人為。還在床上假裝睡覺的我，背後涼了一涼，心想我是要準備被大教訓了嗎？然而她們一句也沒有問，微微聽到她們懷疑姊姊班上同學的惡作劇。後來事情怎樣我也忘記了，只記得姊姊最後穿着體育服上課，我沒有被發現⋯⋯ 直到現在。

都過了廿年，到現在還搞不清是甚麼原因令我對姊姊恨之入骨，現在我倆碟碟雙飛；是甚麼驅使我半夜起來，現在都一睡不想起；是甚麼令我有剪掉別人校服的想法，現在有多恨都只會吞聲忍氣；是甚麼令家人都不懷疑我，現在……真的百思不得其解。莫名其妙的小女孩苟且偷生這兩個十年，還希望成為摩登少女。

最後，我依然沒有說出真相，因為那事真的有點對不起天地良心，事過境遷，我選擇用那點布碎提醒自己。然後我就出門，買了幾件網紅打卡熱門蛋糕回來，是對姊姊的補償，對媽媽的感謝，或是對自己的懲罰也好，整理房間如此大運動量的活動過後，就是要吃點糖分補充力量。